یادی از شاعری که وکالت می کرد ؛ امروز سالمرگ حمید مصدق است

به گزارش خبرنگار مهر ، نخستین اثر وی منظومه بلند درفش کاویانی در سال 1340 منتشر و در همان سال توقیف شد . چاپ دوم آن در سال 1357 منتشر و بعد از انقلاب نیز به دفعات تجدید چاپ شد.

وی در دهم بهمن ماه سال 1318 در شهرضا به دنیا آمد ، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرضا و اصفهان به پایان رساند و در سال 1339 به تهران آمد و پس از فارغ التحصیلی در رشته بازرگانی از موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ، در موسسه تحقیقات اقتصادی این دانشگاه به پژوهش مشغول شد .



حمید مصدق از سال 1342 مجددا به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به دریافت لیسانس حقوق از دانشگاه تهران و سپس فوق لیسانس اقتصاد شد. مصدق در سال 1348 به عنوان استادیار در مدرسه های عالی کرمان و اصفهان و یک مرکز آموزشی به کار مشغول شد . او از سال 1351، پس از دریافت فوق لیسانس حقوق اداری از دانشگاه ملی ، به عضویت هیات علمی دانشگاه درآمد و در کنار آن از سال 1357 به کار وکالت روی آورد.

مصدق ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی ، وکیل درجه یک دادگستری عضو کانون وکلا و سردبیر نشریه کانون بود .

دومین کتاب شعر مصدق، منظومه آبی، خاکستری ، سیاه است که در سال 1343 منتشر شد. این منظومه حال و هوایی لیریک و در عین حال اجتماعی دارد و تاکنون ده ها بار توسط ناشران رسمی و مخفی در داخل و خارج از کشور تجدید چاپ شده است.

در رهگذار باد سومین منظومه مصدق نیز نخستین بار در سال 1347 به چاپ رسید و پس از آن بارها تجدید چاپ شد ، همچنین از جدایی ها، سالهای صبوری و شیر سرخ، از دیگر آثار شعری حمید مصدق هستند که به ترتیب در سال های 1358، 1369 و 1376 منتشر شده اند. مجموعه ای آثار این شاعر معاصر نیز در سال 1369 در کتابی به نام .. تارهایی گردآوری شده است که این مجموعه نیز بارها تجدید چاپ شده است.

از این شاعر ، همچنین علاوه بر آثار شعری، کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق (1351) مجموعه رباعیات مولوی و غزلیات حافظ و چندین کتاب در زمینه حقوق نیز به یادگار مانده است .