یوسف آقابزرگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نه هزار نفر از چهارمحال وبختیاری برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کردند، اظهار داشت: این زائران در سامانه سماح برای حضور در مراسم اربعین ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری ویزای کشور عراق را دریافت کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مرز تردد مردم چهارمحال و بختیاری به کشور عراق مرز چزابه است.

صدور هشت هزار ویزا برای زائران چهارمحال و بختیاری

وی تصریح کرد: ویزای مردم چهارمحال و بختیاری از طریق دفتر کنسولگری در استان اصفهان صادر می شود.

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه ویزای دیگر ثبت نام شدگان به سرعت صادر می شود، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای اعزام زائران به عراق در این استان اندیشیده شده است.