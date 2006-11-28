مدیر نشر روشنگران : توسعه فرهنگ کتابخوانی نیازمند توجه بیشتر است

شهلا لاهیجی - مدیر نشر روشنگران و مطالعات زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : به مسئولین پیشنهاد داده بودیم که اتوبوس های از رده خارج را به جای اسقاط کردن با رنگ آمیزی دوباره تبدیل به کتابفروشی متحرک کنند و سر چهار راه ها و خیابان ها در محلات بگذارند ، با این کارمی توان تا حدودی مشکل کمبود کتابفروشی در سطح شهر را مرتفع کرد و کتاب را از طریق حرکت اتوبوس های کتاب به میان مردم و محلات مختلف شهر آورد .

مدیرنشرروشنگران خاطرنشان کرد : بارها مانند این طرح را با مسئولین بخش های مختلف درمیان گذاشته ایم ، ولی متاسفانه به آن توجهی نمی شود .

وی افزود : ناشران و فعالان این بخش به دلیل اینکه تجربه زیادی در زمینه توسعه فرهنگ مطالعه دارند راه کارهای زیادی را تاکنون ارائه کرده اند ، باید به جای ایجاد سیستم عریض و طویل در راه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی ، به توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توجه شود .