افتتاح سایت اصلی دانشگاه آزاد قم / راه اندازی رشته های فنی و مهندسی در واحد قم

حجت الاسلام محمد حسین ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با ساخت دانشکده جدید این دانشگاه طی 12 ماه آینده راه اندازی خواهد شد و دانشجویان ساختمان های قدیم دانشگاه به این سایت منتقل می شوند.

وی ادامه داد: امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به روز و مناسب به منظور توسعه کیفی دانشگاه در کنار توسعه کمی که از مهمترین سیاست های دانشگاه آزاد در طول سال های اخیر بوده، برای سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد قم از راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه آزاد قم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نیاز استان قم به تکنسین و کاردان در بخش های مختلف صنعت، توسعه رشته های کاردانی در دانشگاه آزاد قم از اولیت های کاری این دانشگاه است.

دکتر ایراندوست خاطر نشان کرد: همچنین رشته های فنی و مهندسی نیز با توجه به تاسیس دانشکده جدید فنی و مهندسی در واحد قم از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تفاضا شده که منتظر تصویب این رشته ها برای پذیرش دانشجوی جدید هستیم.