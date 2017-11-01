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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

نخست‌وزیر ایتالیا وارد قطر شد

نخست‌وزیر ایتالیا وارد قطر شد

نخست‌وزیر ایتالیا امروز در سفری رسمی وارد دوحه پایتخت قطر شد و قرار است تا ساعاتی دیگر با پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «پائولو جنتیلونی» نخست‌ وزیر ایتالیا امروز در جریان یک سفر رسمی وارد دوحه شد و قرار است تا ساعاتی دیگر با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور دیدار و روابط دوجانبه و راه های گسترش آن را با وی مورد بحث و گفتگو قرار دهد.

دیدار «پائولو جنتیلونی» پس از سفر «روبرتا بینونی» وزیر دفاع ایتالیا در ماه گذشته میلادی به دوحه صورت می گیرد.

گفتنی است «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» و «آنجلینو آلفانو» وزرای خارجه قطر و ایتالیا در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی در دوحه قرارداد خرید ۷ ناوجنگی به ارزش ۵ میلیارد یورو را امضا کرده بودند.

کد مطلب 4132125

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