شیراک در جستجوی نقش آفرینی ایران برای هماهنگ کردن ماموریت ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، این پیشنهاد که قرار است از سوی " ژاک شیراک" رئیس جمهوری فرانسه مطرح شود، ممکن است آمریکا را در نشست دو روزه ناتو در " ریگا " پایتخت لتونی آزرده خاطر کند، البته نه به خاطر تردید واشنگتن نسبت به برنامه هسته ای آن.

یک مقام ارشد فرانسه همچنین گفت : اگر فوریتها مطرح شوند؛ فرانسه محدودیتها بر حرکت نیروهای خود در افغانستان را کاهش خواهد داد.

شیراک پیشنهادهای خود را در مقاله ای که صبح امروز در در روزنامه های خارجی منتشر می شود، تنظیم می کند و خواستار یک " استراتژی جهانی ، یک فرایند سیاسی و اقتصادی تقویت شده" برای بررسی مشکلات ناتو در افغانستان است.

وی می گوید :"ایجاد یک گروه تماس برای جمع کردن کشورهای منطقه، که در آن کشورهای مهم حضور می یابند، و سازمانهای بین المللی همانطور که هم اکنون در کوزوو وجود دارند، برای دادن همه ابزار به نیروهای ما در جهت موفقیت در ماموریت خود در حمایت از مقامهای افغان و تمرکز دوباره ائتلاف بر اداره عملیات نظامی به نظر الزامی به نظر می رسد."

روز گذشته آمریکا پاسخ ملاحظه کارانه ای به ایده گروه تماس داد، چرا که یک مقام آمریکایی ضمن هشدار درباره اینکه هر چنین اقدامی باید در ادامه تلاشها درجهت تقویت دولت افغان باشد، گفت :"ایده تقویت هماهنگی بین المللی ایده خوبی است."

پیشنهادها برای تماسهای بیشتر با ایران به ویژه برای آمریکا درزمان کنونی دشوار است، چرا که سیاست خود واشنگتن در مورد تهران در حالت ناپایداری است و تا زمان نتایج گروه مطالعات عراق معلق خواهد بود.

اما برخی مقامهای ناتو اخیرا گفته اند که یک گروه تماس یک راه موثر هم برای ایجاد یک استراتژی بین المللی درباره افغانستان و هم متعهد کردن دیگر کشورها و موسسات برای موفقیت دولت "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان است.

این مقام فرانسوی گفت : در نشست ریگا، شیراک محدودیتها برای حرکت نیروهای خود در افغانستان را کمتر خواهد کرد .

به گفته این مقام، نیروهای فرانسوی در آینده می توانند درهر جایی که به کمک آنها به همپیمانان ناتو نیاز باشد، مستقر شوند.

از سوی دیگر، دبیرکل ناتو در آستانه نشست اعضای این سازمان از فشارهای آمریکا و کانادا بر آلمان برای اعزام نظامیان خود به جنوب افغانستان خبر داد.

همچنین، " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان نیز تصریح کرد : ما می خواهیم که در افغانستان موفق عمل کنیم ؛ لازمه این کار نیز تغییر پاره ای از استراتژی ها است .