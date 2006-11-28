آغاز مرحله نخست انتقال فناوری قطعات خودروی سمند به سوریه

به گزارش خبرنگار "مهر"، مدیرعامل شرکت ساپکو عصر روز گذشته در نخستین جلسه مطبوعاتی برای انتقال فناوری و ساخت داخل کردن قطعات خودروی سمند در کشور سوریه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاسیس کارخانه مشترک خودرو سازی سوری و ایرانی با ظرفیت تولید سالانه 10 هزار دستگاه خودروی سمند در یک دوره ۲ساله، گفت: فاز نخست این پروژه تا سه ماه و فاز دوم آن تا 8 ماه آینده به بهره برداری می رسد.
"مجتبی شیواپور" درخصوص سهامداران این کارخانه افزود: 40 درصد سهم این کارخانه متعلق به ایران خودرو و35 درصد متعلق به وزارت صنایع سوریه و 25 درصد هم متعلق به بخش خصوصی در این کشوراست.
به گفته وی،در مرحله نخست ساخت داخل کردن قطعات خودروی سمند در سوریه، بدنه رنگ شده این خودرو از ایران به سوریه منتقل و بقیه قطعات در آن کشور تولید خواهد شد.
مدیر عامل شرکت ساپکو با اشاره به این که سرمایه مرحله نخست ایجاد سایت سوریه با هزینه ایران خودرو می باشد، خاطرنشان کرد: اما برای آینده مذاکراتی با بانک توسعه صادرات ایران برای اخذ تسهیلات صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص سهم شرکای سوری در قطعهسازی سمند سوریه، گفت: از طرف سوری خواستیم تا توانمندیهای صنعتی و همچنین سرمایهگذاران خود را معرفی کنند، تا یک ماه آینده نشست مشترکی بین قطعهسازان ایرانی و سوری برگزار خواهد شد.
شیوا پوراز افزایش صادرات قطعات خودرو در سال جاری خبر داد و افزود: میزان صادرات قطعات خودرو در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد نشان میدهد کهبا ایجاد سایت قطعات خودرو در سوریه، میزان صادرات افزایش خواهد یافت.
رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز در این نشست، تصریح کرد: تحول در صنعت قطعهسازی از ابتدا با کمک خودروسازان شروع شد و اکنون نیز یک جهش بزرگ در حال انجام است.
محمد باقر رجال گفت: ایران از جمله چهار کشور قطعهساز خودرو در جهان با قیمتهای نازل است که کیفیت و قیمت ما برای آنها قابل قبول است.
وی درخصوص مشکل نقدینگی قطعه سازان، افزود: هم اکنون باید برای صادرات بازار سازی کنیم وبه علت مشکل نقدینگی نباید در جا بزنیم.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز، حضور خودروسازان با قطعه سازان در بازارهای جهانی را یک حرکت ملی دانست و اظهارداشت: این حرکت، دومین فراز تاریخ صنعت خودرو کشور با مشارکت قطعهسازان و خودروسازان در خارج از کشور است که در صورت موفقیت، الگویی برای ورود به بازارهای جهانی خواهد بود.
ساسان قربانی تصریح کرد: انتخاب ۳۰قطعهساز ایرانی در مرحله نخست پروژه سمند سوریه برای دستیابی به سهم 40 درصدی سهم ساخت داخل کردن قطعات سمند سوریه است که پس از آن دیگر قطعهسازان نیز بتدریج وارد خواهند شد.
وی با اشاره به این که 30 شرکت قطعه ساز انتخاب شده دارای مزیتهای نسبی در سطح جهانی هستند، افزود: این شرکتها توان تولید در سطح جهانی و دراستانداردهای بسیار پیشرفته جهانی را دارند و هم اکنون قطعات این شرکتها صادر می شود.
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