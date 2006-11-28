فریدون زندی 32 دقیقه برای کوبلنز بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، شب گذشته در آخرین دیدار هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای آلمان (بوندس لیگا2) تیم فوتبال مونیخ 1860 در خانه پذیرای کوبلنزبود. بازهم همچون دیدارهای اخیر فریدون زندی جایی در ترکیب اصلی کوبلنز نداشت و زمانی که این تیم با دوگل از میزبان عقب بود در دقیقه 58 به جای فلیپ لاگن وارد زمین شد.

در نهایت مونیخ 1860 این بازی را با نتیجه 2 بر یک پیروز شد و جایگاه خود در رده پنجم جدول تثبیت بخشید. در مصاف با کوبلنز هافمن (39) و برهالتر(48) برای مونیخ 1860 گلزنی کردند و زننده تک گل یاران زندی نیز نسوس بود که در دقیقه 3+90 دروازه تیم میزبان را فرو ریخت.

در پایان هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای آلمان تیمهای کارلسروهه، هانزاروستوک و دویسبورگ عناوین اول تا سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند. کوبلنز نیز با کسب 19 امتیاز نهم است.