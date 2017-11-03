به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم در مراسم تجلیل از مسئولان و دست اندرکاران اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علماء بلاد که شامگاه دیروز در بیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: از تمامی کسانی که به نوعی در برگزاری این همایش فاخر نقش داشتند، مخصوصا مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و همکاران ایشان تقدیر و تشکر میکنم.
وی ادامه داد: این همایش، نتیجه کار جمعی بود و در چنین مواردی اگر بخواهیم به صورت تکی کار کنیم، قطعا موفقیتی اینچنینی حاصل نمیشد.
امام جمعه تبریز همچنین اعلام کرد: تمام اعضا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین حتی بیت مقام معظم رهبری نیز از همایش علمای بلاد منطقه شمالغرب کشور راضی بودند و آن را بین همایشهای مشابه کمنظیر میدانستند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تداوم فعالیتهای کمیسیونهای سهگانه این اجلاسیه در استان ، بیان کرد: از مصوبات کمیسیونها نیز میتوانیم برای حوزههای علمیه استان خودمان استفاده کنیم تا زمانی که به تایید قم برسند.
حجتالاسلام آلهاشم همچنین گفت: همایش علمای بلاد منطقه شمالغرب کشور نهتنها برای آذربایجان شرقی و تبریز، بلکه برای آذربایجان غربی و اردبیل هم افتخارآمیز بود. حفظ تعصب برای منطقه و استان و شهر برای برگزاری چنین همایشهایی بسیار تاثیرگذار است.
وی در پایان خبر داد: اوایل آذرماه سال جاری کنگره علامه جعفری را در تبریز خواهیم داشت که دانشگاه هنر در برگزاری آن نقش بیشتری دارد. امیدواریم این همایش علمی نیز با عزت و سربلندی تمام برگزار شود.
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