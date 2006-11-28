نیروی دریایی سپاه شهادت سرنشینان هواپیمای آنتونف را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای با اشاره به شهادت جمعی از پاسداران بویژه 12 تن از دریادلان نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: خبر بسیار تلخ و ناگوار سقوط هواپیما و شهادت جمعی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یاران آن پرکشیدگان را در غم واندوهی جانکاه فرو برد و ما اینک غم هجران کسانی را در دل می پروریم که سبکبال و دل آرام از بر ما گذشتند و زینت آسمان خوبی ها و پاکی ها شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: آنان نمونه هایی از آیات بلند کتاب مقاومت و مسافرانی از خاک به افلاک بودند که به عنوان تندیس های استقامت، همسفر لابه های خونین و فرزندان دریا شدند و تا هفت آسمان آبی حقیقت پرکشیدند.

در پایان این اطلاعیه با تسلیت شهادت این دلاورمردان عرصه ایمان و شرافت به ساحت مقدس و نورانی امام عصر(عج) و مقام معظم رهبری - حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و ضمن دعوت از امت حزب الله برای شرکت درمراسم یاد بود آنان، آمده است: آن رهایان از خویشتن را از یاد نخواهیم برد، پیوسته یادمانشان در یاد ما جاری است و آرزو می کنیم خانواده معزز و مکرم آنان ، اندوه و تسلیت ما را پذیرا باشند و کارکنان نیروی دریایی سپاه را شریک اشک ها و آلام جانگداز خود بدانند.