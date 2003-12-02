سال گذشته بيش از 200 هزار تن قير از كشور صادر شد

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در دومين همايش فرصتها و تهديدهاي قير صادراتي با بيان اين مطلب گفت: در سال 80 به علت پايين بودن قيمت قير درايران و تفاوت آن با بازارهاي جهاني 700 هزار تن قير از كشور به خارج قاچاق شد و سود آن به جيب دلالان و قاچاقچيان رفت.

محمد آقايي افزود: اين درحالي است كه با اصلاحاتي كه در قيمت قير به عمل آمد، سال گذشته قاچاق اين ماده به خارج از كشور از بين رفت و200هزار تن قير از طريق رسمي به از كشور صادر شد.

وي گفت : در حال حاضر قير ايران به كشورهاي چين ، هند، سنگاپور و آسياي جنوب شرقي صادر مي شود كه تداوم اين راه منوط به كيفي سازي قير است.

محمد آقايي با اشاره به اهميت قير گفت: در حاليكه افزايش كيفيت اين ماده و حل مشكل قيمت آن ضروري بود اما اين اقدام با مقاومت عده زيادي كه سود سرشاري را از قيمت پايين آن مي بردند روبرو شد.

محمد آقايي افزود: از آنجا كه قير يكي از مهمترين مواد در احداث جاده ها محسوب مي شود هر انداز در زمينه كيفيت اين ماده تلاش شود ، منجر به پايداري راهها و اقتصاد حمل و نقل خواهد شد زيرا ضعف كيفيت قير موجب استهلاك راهها كه يكي از مهمترين سرمايه هاي ملي است ، خواهد شد.

وي تصريح كرد: واگذاري كارخانه هاي توليدكننده قير به بخش خصوصي از شش ماه پيش آغاز شده اما هنوز انتقال صورت نگرفته است و پيش بيني مي شود توافقات لازم تا چند ماه آينده صورت گيرد.