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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۸

برگزاری گردهمایی مدیران حراست دانشگاه های آزاد منطقه 9

اولین گردهمایی مدیران و مسئولان حراست دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 9 در بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل اطلاعات خراسان جنوبی روز گذشته در این همایش با بیان نقش کلیدی حراست در دستگاه های اجرایی گفت : همسویی بین حراست و مدیریت باعث شفافیت و تسهیل امور می شود.

 

هاشمی، حراست را عامل ایجاد محیط امن شغلی برای مجموعه و نا امنی برای عناصر معاند خواند و افزود: مدیریت خوب، ‌برنامه ریزی درست و تدبیر مناسب در جهت رسیدن به اهداف نظام از پویایی مدیریت حراست است.

مهندس دهقان - مدیر حراست دانشگاه آزاد واحد بیرجند نیز در خصوص هدف برگزاری این نشست گفت: این نشست به منظور آشنایی هر چه بیشتر همکاران حراست منطقه، ‌تبادل نظر و گسترش ‌موفقیت های کاری و همچنین تبیین برنامه های آینده برگزار شده است.

این همایش با حضور نمایندگان منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی شامل استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و واحد طبس از  استان یزد برگزار شد.

کد مطلب 413256

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