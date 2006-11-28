صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان خبر فوق تصریح کرد: "این نمایش که درباره زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی از زمان نوشتن شاهنامه تا مرگ اوست، سال گذشته به مدت یک ماه در مشهد اجرای عمومی شد."



وی ادامه داد: "امسال نیز از ما دعوت شده این نمایش را در بخش ویژه یا جشنواره جشنواره های بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا کنیم. غلامرضا عارف نژاد، حسین مقدم، حامد یزدی، زهره مردای، صفورا آقاسی زاده، کریم حشنی، عبداله برخسته، سعید صمدی و ... بازیگران این نمایش هستند و مهدی حسنی آهنگساز و نوازنده آن است."



صابری خود نویسندگی و طراحی صحنه "بازی نامه باستان" را به عهده دارد و آن را از 18 تا 28 آذرماه به مدت یک هفته در گرگان روی صحنه می برد. اجرای این نمایش در گرگان در ادامه طرح اجرای عمومی نمایش های غیربومی در شهرستان هاست. جشنواره مناطق گرگان نیز 25 آذر آغاز می شود.

