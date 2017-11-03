نگاه ما به آموزش عالی نباید صرفا سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معتمدی در یازدهمین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اساتید محور اصلی فعالیت های دانشگاه بشمار می روند.

وی افزود: اکنون بزرگترین مانع و مشکل ما در این دانشگاه مسائل مالی است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه برنامه راهبردی دانشگاه در سال ۸۶ تدوین شده بود، تاکید کرد: در ابتدای فعالیت تیم جدید در دانشگاه اقدام به تدوین دستورالعمل ها برای اجرای برنامه راهبردی کردیم.

معتمدی تاکید کرد: اگر در دانشگاه به دنبال تحول هستیم باید برنامه راهبردی و اجرایی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در سال اول فعالیت تیم جدید در دانشگاه رویه های زیادی برای رسیدن به اهداف تدوین شد اما طی یک سال گذشته رویه و دستورالعمل جدید نداشته ایم.

فضای دانشگاه را آرام کردیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سعی کردیم فضای دانشگاه را مناسب و آرام کنیم چراکه وجود حاشیه نمی گذارد تا حرکت جدی صورت گیرد.

معتمدی با اشاره به انتخاب وزیر علوم جدید افزود: در انتخاب وزیر علوم مباحث علمی اثر گذار نبود بلکه معیارهای انتخاب بیشتر سیاسی بود.

وی اظهار داشت: نگاه ما به آموزش عالی نباید صرفا نگاه سیاسی باشد و این نوع نگاه نوعی مشکل در آموزش عالی ما بشمار می رود.

جذب ۸۶ عضو هیات علمی جدید در دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جذب ۸۶ عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه خبرداد و گفت: این افراد طی سه سال گذشته در این دانشگاه جذب شده اند که این میزان جذب در تاریخ دانشگاه نادر بوده است.

معتمدی اظهار داشت: بیشتر تمرکز ما بر اجرای فعالیت هایی است که در اثر گذاری دانشگاه موثر باشد بنابراین بیشتر بر مسائل کلیدی تمرکز داریم.

جزئیات بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه منتشر می شود

وی از بازنگری برنامه های آموزشی این دانشگاه خبرداد و گفت: جزئیات این بازنگری ها در کتابی منتشر می شود و به وزارت علوم ارسال خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: بازنگری برنامه های آموزشی در این دانشگاه کار بسیار سختی بود که در حوزه مهندسی و علوم پایه صورت گرفت.

معتمدی ادامه داد: یک تحول را در بازنگری برنامه های درسی این دانشگاه صورت گرفته است.

رشد ۳.۵ برابری تعداد قراردادهای پژوهشی دانشگاه

وی با اشاره به اینکه برنامه های پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس برنامه راهبردی پیگیری می شود، تاکید کرد: تعداد قراردادهای پژوهشی این دانشگاه ۳.۵ برابر شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: برج فناوری این دانشگاه راه اندازی شد و مدلی که در این برج مورد توجه قرار گرفت یک روند منحصر به فرد است.

معتمدی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی بشمار می روند که برنامه داریم تعداد شرکت های دانش بنیان این دانشگاه را توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: اکنون دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی حضور دارد که در سال ۲۰۱۷ جایگاه این دانشگاه ارتقا بیشتری خواهد یافت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی کیو اس و تایمز ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

معتمدی افزود: بیشتر تفاهم نامه های این دانشگاه به قرارداد اجرایی منتهی شده است.

رشد کیفی خوابگاه های دانشگاه

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر وضعیت خوابگاه های دانشجویی در شرایط مطلوبی قرار نداشت، تاکید کرد: طی چند سال گذشته وضعیت کیفی خوابگاه های این دانشگاه رشد یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: طی سه سال گذشته حدود ۱۵ درصد ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه افزایش یافت و در حال ساخت یک ساختمان خوابگاهی جدید هستیم که با ساخت این ساختمان نیز ظرفیت دانشگاه ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

معتمدی تاکید کرد: این دانشگاه خوابگاه های رتبه ۴ و ۵ خود را ارتقا داده و برنامه داریم در سال جاری خوابگاه های رتبه ۳ دانشگاه را نیز ارتقا دهیم.

وی اضافه کرد: ۳۵ درصد دانشجویان این دانشگاه خوابگاهی هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سلف جدید این دانشگاه تا پایان این ماه افتتاح می شود که با راه اندازی این سلف زمان انتظار دانشجویان برای دریافت غذا کوتاه خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانشجوی مجازی دانشگاه صفر شد

معتمدی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی مجازی این دانشگاه از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صفر رسیده است که این موضوع در درآمدهای اختصاصی دانشگاه تاثیر گذار بود.

وی گفت: اما با پذیرش هزار دانشجو در پردیس های بین المللی این دانشگاه حدود ۱۵ درصد درآمدهای آموزشی دانشگاه رشد یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بودجه لازم برای اختصاص زمین دانشکده هنر به این دانشگاه تامین شد و امیدواریم طبق توافق های صورت گرفته تا پایان امسال این فضای فیزیکی به دانشگاه افزوده شود.