خط تولید خودروی سایپا 141 درونزوئلا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در حاشیه مراسم راه اندازی خط تولید سایپا 141 در شهر مراکای ونزوئلا گفت: براساس برنامه ریزی‌ها و طبق توافق ایران و ونزوئلا امسال 5 هزار دستگاه خودرو سایپا 141 درکارخانه مشترک دو کشور تولید و عرضه می شود.

احمد قلعه بانی با اشاره به اینکه سایپا اولین خودرو ایرانی را در آمریکای لاتین تولید و وارد بازارکرده است، افزود: قیمت خودروی سایپا 141 عرضه شده در بازار ونزوئلا حدود 7500 تا 8 هزار دلار است.

مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا با اشار به تاکید دولت ونزوئلا برای راه اندازی هر چه سریعتر خط تولید سایپا 141 در این کشور گفت: 51 درصد شرکت مشترک خودروسازی "ون.ایر.اتو" متعلق به ایران و 49 درصد متعلق به ونزوئلا است و محل شرکت در شهر مراکای در 120 کیلومتی کاراکاس پایتخت این کشور می باشد.

وی افزود: در ابتدا تمام قطعات این خودرو از ایران ارسال می گردد اما بتدریج و درمدت سه سال 35 درصد قطعات از قطعه سازان ونزوئلایی تامین و 65 درصد از ایران ارسال خواهد شد و سایپا بر روی ساخت قطعات خودرو سایپا 141 در شرکتهای قطعه ساز ونزوئلا نظارت خواهد کرد.

وی افزود: سایپا 141 که در اولین سایت بین المللی سایپا تولید خواهد شد اولین خودروی ایرانی تولیدشده در آمریکا لاتین محسوب می شود. ظرفیت نهایی شرکت "ون. ایر. اوتو" حدود 20 هزار خودرو در سال است که پیش بینی می شود در سال سوم به این تیراژ تولید برسد.

سایپا بر اساس بازار سنجی‌های انجام شده و با در نظرگرفتن مزیت خودروهای پراید، احداث خط تولید پراید فرمان راست درکشور سریلانکا را نیز دستور کار قرارداده است.