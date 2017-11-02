اطلاعاتی گفته نشده از آخرین وضعیت پروژه مصلای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، به همت مجموعه مدیریت مصلی و با هماهنگی مسئولان این نمایشگاه برای اولین بار تور بازدید خبرنگاران حوزه رسانه از برخی از قسمتهای مصلی بزرگ امام خمینی (ره) که کار ساخت و ساز در آنها در حال انجام است، امروز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه برگزار شد.
در این بازدید خبرنگاران برای اولین بار توانستند از صحن در حال ساخت مسجد جامع مصلی و همچنین برخی از قسمتهای رواقین (شرقی و غربی) بازدید کنند و از نزدیک و با حضور مدیر پروژه گنبد خانه، ایوان مرکزی و منارهها و همچنین تعدادی از مسئولان حوزه روابطعمومی و اطلاعرسانی مصلای تهران، در جریان روند ساخت و تکمیل این پروژه عظیم قرار بگیرند.
در این بازدید هادی قبادی مدیر روابط عمومی مصلی با ارائه توضیحاتی درباره برخی تغییرات ساختاری که به گفته وی به تازگی در اداره این مجموعه ایجاد شده است، تصریح کرد: در حوزه ساخت و ساز مصلی، این پروژه به همت تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل است و در حوزه بهرهبرداری از این مجموعه، تصمیم بر این گرفته شده است که بخشهایی از مصلی که امکان برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای این چنینی را دارد، با کاربری برپایی نمایشگاههای مربوط به حوزههای فرهنگی در این حوزه به خدمت گرفته شدند.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاههایی از قبیل نمایشگاه مطبوعات، نمایشگاه قرآن و نمایشگاه رسانههای دیجیتال در شبستان و رواقین، در همین تغییر رویکرد گنجانده شده است و ما اجازه برگزاری نمایشگاههای اقتصادی را در این قسمتها نداریم و این مسئله هم که گفته میشود هدف مصلی از میزبانی نمایشگاههایی مانند مواردی که برشمرده شد، کسب درآمدهای اقتصادی است، صحت ندارد و این مجموعه حاضر است ریز هزینههای انجام شده برای برپایی این نمایشگاهها را به صورت شفاف منتشر کند.
قبادی همچنین در واکنش به برخی انتقادها نسبت به طولانی شدن پروسه ساخت و تکمیل مصلی و اینکه دلیل این مسئله دریافت بودجههای بیشتر عنوان میشود، گفت: ما نیز معترفیم که ساخت مصلی به طول انجامیده است، اما این را هم باید از نظر دور داشت که این مجموعه بزرگترین پروژه معماری ـ عمرانی کشور است؛ ضمن اینکه ما آمادهایم جدول تخصیصهای اعتبارمان را در چند سال اخیر به صورت شفاف منتشر کنیم تا ابهامات افکار عمومی در این زمینه هم برطرف شود.
وی همچنین از ساخت و ایجاد آسانسور در شبستان اصلی مصلی در آیندهای نه چندان دور خبر داد و در ادامه مجموعه وسیع واقع در ضلع شمالی مصلی را با عنوان «گلگشت» پروژهای با کاربری فضای سبز و کاربری ضلع جنوبی مصلی (روبروی خیابان شهید بهشتی) را که عنوان آن «چهل سرا» است برای برگزاری نمایشگاههای بهاره و پاییزه و درواقع ایجاد یک نوع بازار ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول در مصلای تهران، در حال حاضر کار ساخت و ساز در رواقهای شرقی و غربی مصلی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و هماکنون مرحله نازککاری را پشت سر میگذارد. همچنین در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات ساخت و ساز در مسجد جامع مصلی تا پایان سال ۹۷ به اتمام میرسد.
در این بازدید همچنین مهندس بهزاد فرهمند از مهندسان ارشد پروژه مصلای تهران و مسئول شرکت مجتمع ایرانشهر، زمانبندی اتمام پروژههای مربوط به رواقهای شرقی و غربی و همچنین ورودی رواق غربی و صحن مرکزی مصلی را آخر سال ۹۷ و یا نهایتاً ابتدای سال ۹۸ عنوان کرد و در عین حال یادآور شد: از مجموع ۶۴۰ هزار مترمربع از مجموعه مصلی، تنها ۳۰۰ هزار مترمربع آن زیر عملیات ساخت و ساز رفته است و درواقع حدود ۵۰ درصد زیربنای مصلی هنوز کلنگ نخورده است.
همچنین جمشید شریفیپویا مدیر پروژه گنبدخانه، ایوان مرکزی و منارههای مصلی در توضیحاتی به خبرنگاران گفت: ما در حال حاضر روی ساخت و نصب سازههای بتونی ایوانها متمرکز شدهایم و بعد از این مرحله، بحث تکمیل گنبدخانه و منارهها را دنبال میکنیم.
وی با برشمردن برخی «ترین»های پروژه عظیم مصلی گفت: در مصلی بزرگترین گنبد قوسی و مرتفعترین گنبد دنیا به طول ۶۳ متر (نشانهای از سنین عمر پیامبر اسلام (ص)) در حال ساخت است. همچنین طول هر کدام از دهانههای این گنبد ۱۱۰ متر (که این عدد نیز در مذهب شیعی معنای مشخص خود را دارد)، است. تنها در ایوان مسجدجامع مصلی چیزی حدود ۱۷ هزار مترمکعب عملیات بتونی در حال انجام است و ما حدود ۷۰ هزار مترمربع قالببندی داریم.
مدیر ارشد اجرایی در عملیات تکمیل مصلی تأکید کرد: قطعاً زمانی که ساخت مصلی به اتمام برسد، این مجموعه به یکی از افتخارات صنعت ساختمان در خاورمیانه تبدیل خواهد شد. ساخت ایوان مسجد جامع که حدود ۳۰۰ تن وزن دارد، از ابتدای سال ۹۶ و با استفاده از توان ۴۰۰ نیروی کار مجرب شروع شده است.
شریفیپویا با بیان اینکه مسجد جامع مصلی حدود ۱۲ هزار نفر (به ازای هر نفر ۹۰ سانتیمتر مربع) گنجایش خواهد داشت، گفت: این ظرفیت به صورت ایستاده برای ۲۰ هزار نفر هم گنجایش خواهد داشت.
به گفته مدیر پروژه گنبدخانه، ایوان مرکزی و منارههای مصلی، مصالح مورد نیاز و به ویژه بتونی که در این قسمتها از آن استفاده میشود، موسوم به بتون SCC است که نوعی بتون خود متراکم و خود تراز است که برای آرموتوربندیهای حجیم و با مقاومت بسیار بالا استفاده میشود. استفاده از این بتون موجب شده که از طرفی هزینههای مربوط به استفاده از نیروی انسانی کاهش یابد و از طرفی دیگر مقاومت بالایی در سازه به وجود آید.
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