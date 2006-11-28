دانشگاه تهران برای 16 آذر برنامه خاصی ندارد / هدیه فرهنگی رئیس جمهور در میان دانشجویان خوابگاهی توزیع شد

دکتر "مهدی قمصری" - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقارن با روز دانشجو دانشگاه برنامه ای را در نظر نگرفته است و بیشتر تلاش می شود در این روز دانشگاه نقش حامی و پشتیبان را برای دانشجویان ایفا کند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه تنها مراسم بزرگداشتی که با مجوز برگزار شوند، مورد حمایت دانشگاه قرار می گیرند گفت: 16 آذر بیشتر یادبودی فرهنگی است و خود دانشجویان آن را گرامی می دارند.

وی اظهار داشت: دانشگاه تهران در آغاز سال تحصیلی جاری به ریاست جمهوری پیشنهاد داد برای خرید هدیه فرهنگی به دانشجویان خوابگاهی مبلغی را به دانشگاه اعطا کند. در این راستا رئیس جمهور با پرداخت مبلغ 250 میلیون تومان دانشگاه تهران را در خرید هدیه های فرهنگی به دانشجویان خوابگاهی یاری کرد.