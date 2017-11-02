۶۳۷ واحد صنعتی و معدنی در ساوه فعالیت دارند/ وجود ۶۰۰۰ بیکار

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یادگاری روز پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان ساوه که با حضور استاندار مرکزی در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان ساوه ظرفیت های بالبایی در حوزه صنعت دارد و هم اکنون ۵۵۰ واحد صنعتی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود: هم اکنون چهار شهرک صنعتی در شهرستان ساوه وجود دارد و اشتغال در این تعداد از واحدهای صنعتی در حقیقت ۴۴ درصد یعنی حدود نیمی از اشتغال حوزه صنعت استان مرکزی را به خود اختصاص داده است.

یادگاری بیان کرد: همچنین در حال حاضر ۸۷ معدن نیز در شهرستان ساوه مشغول فعالیت هستند و معادن نیز تامین بخشی از اشتغال این شهرستان را برعهده دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی عنوان کرد: علاوه بر بخش صنعت و معدن، در حوزه کشاورزی نیز در ساوه ظرفیت مطلوبی موجود است، به طوری که بیشترین تولیدات باغی استان مرکزی را دارد و ۱۶درصد درآمد سالانه این شهرستان مربوط به فعالیت های حوزه کشاورزی است.

وی ضمن بیان اینکه جمعیت در سال های اخیر در ساوه با رشد همراه بوده و هم اکنون جمعیت این شهرستان بیش از ۲۸۰هزار نفر است، خاطرنشان ساخت: از نظر نرخ بیکاری شهرستان ساوه به لحاظ پایین بودن آمار بیکاری، سومین شهرستان استان مرکزی است اما با این وجود بیش از شش هزار بیکار در این شهرستان وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به تاریخی بودن شهرستان ساوه، ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری این شهرستان نیز از جمله موضوعاتی است که می تواند مورد توجه قرار گرفته و در راستای کاهش بیکاری منطقه از این ظرفیت بهره گیری شود.