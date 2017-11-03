تخصیص اعتبار پروژه بیمارستان سوانح سوختگی اردبیل مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اردبیل تصریح کرد: یکی از پروژه‌های عمرانی کلیدی حوزه بهداشت و درمان استان بیمارستان تروما است.

وی افزود: این مجموعه نیازمند ۱۸ میلیارد تومان اعتبار است که برای سال جاری اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی تصویب شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به تخصیص تنها چهار میلیارد تومان اعتبار اضافه کرد: علاوه بر این برای استفاده از این مرکز درمانی نیازمند تکمیل هم‌زمان اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) هستیم.

به گفته اخوان اکبری علاوه بر تروما ۶۹ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان استان نیز در دست احداث است و پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت دارند.

وی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی را توسعه بیمارستان مشگین شهر عنوان و اضافه کرد: تأمین اعتبار کتابخانه مرکزی دانشگاه از محل اعتبارات ملی نیز مورد تأکید است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید به اینکه پروژه های عمرانی بهداشت و درمان نیازمند حمایت مالی است، اضافه کرد: برخی پروژه ها بر اساس تفاهم نامه با استانداری ها در دست اجرا است که متاسفانه از سوی استانداری ها تامین اعتبار مطلوبی نشده است.

اخوان اکبری با اشاره به ضرورت افزایش فضاهای درمانی در استان اردبیل خواستار حمایت از پروژه های عمرانی و تخصیص اعتبار مناسب جهت تکمیل شد.