جرائم بازپرداخت وام روستایی بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: کلیه جرائم تاخیر وام گیرندگان روستایی و کشاورز و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی در کلیه استانها که اصل دریافتی آنان از مبلغ 30 میلیون ریال بیشتر نباشد مورد بخشودگی قرار می گیرد.

همچنین بر طبق این مصوبه سود و کارمزد متعلق به کلیه تسهیلات بانکی و نیز سود دوران استمهال تسهیلاتی که تا سقف 30 میلیون ریال ، مربوط به خسارت از حوادث غیر مترقبه باشد از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت پرداخت می گردد.

این مصوبه می افزاید: اصل تسهیلات بدون هیچگونه هزینه سود وکارمزد و جرایم در اقساط مناسب به بانکها باز پرداخت می گردد.