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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۷

جرائم بازپرداخت وام روستایی بخشیده شد

هیئت دولت بخشودگی جرائم بازپرداخت وام‌گیرندگان روستایی، کشاورز و عشایر را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: کلیه جرائم تاخیر وام گیرندگان روستایی و کشاورز و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی در کلیه استانها که اصل دریافتی آنان از مبلغ 30 میلیون ریال بیشتر نباشد مورد بخشودگی  قرار می گیرد.

همچنین بر طبق این مصوبه سود و کارمزد متعلق به کلیه تسهیلات بانکی و نیز سود دوران استمهال تسهیلاتی که تا سقف 30 میلیون ریال ، مربوط به خسارت از حوادث غیر مترقبه باشد از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت پرداخت می گردد.

این مصوبه می افزاید: اصل تسهیلات بدون هیچگونه هزینه سود وکارمزد و جرایم در اقساط مناسب به بانکها باز پرداخت می گردد.

کد مطلب 413296

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