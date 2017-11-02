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۱۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۱

مک مستر:

واشنگتن وسئول درباره گزینه‌های نظامی علیه کره شمالی رایزنی میکنند

واشنگتن وسئول درباره گزینه‌های نظامی علیه کره شمالی رایزنی میکنند

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: بررسی گزینه‌ های نظامی علیه کره شمالی جزو محورهای مورد بحث در نشست سران آمریکا و کره جنوبی در هفته آینده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هربرت ریموند مک‌ مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت بررسی گزینه‌های نظامی علیه کره شمالی جزو محورهای مورد بحث در نشست سران آمریکا و کره جنوبی در هفته آینده خواهد بود. 

وی افزود: صحبت نکردن درباره احتمال تلاش‌های نظامی در این ائتلاف غیرمسئولانه خواهد بود.

مک‌مستر در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها مدعی شد: دلیلی که این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد، رفتار این رژیم سرکش و تهدیدی است که کیم جونگ اون ایجاد می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و مون جائه این رئیس‌جمهور کره جنوبی قرار است روز سه‌شنبه در سئول دیدار کنند.

کد مطلب 4132964

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