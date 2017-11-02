به گزارش خبرگزاری مهر، «هربرت ریموند مک مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت بررسی گزینههای نظامی علیه کره شمالی جزو محورهای مورد بحث در نشست سران آمریکا و کره جنوبی در هفته آینده خواهد بود.
وی افزود: صحبت نکردن درباره احتمال تلاشهای نظامی در این ائتلاف غیرمسئولانه خواهد بود.
مکمستر در مصاحبهای با رسانهها مدعی شد: دلیلی که این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد، رفتار این رژیم سرکش و تهدیدی است که کیم جونگ اون ایجاد میکند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و مون جائه این رئیسجمهور کره جنوبی قرار است روز سهشنبه در سئول دیدار کنند.
نظر شما