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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۱

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد:

۲ جاعل ویزا در مهران دستگیر شدند

۲ جاعل ویزا در مهران دستگیر شدند

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام با بیان اینکه زائران مراقب باشند که در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند، گفت: ۲ جاعل ویزا در مهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد زائران در مرز مهران توصیه می‌کنیم زائران مواظب اموال همراه و  شیطنت کلاهبرداران باشند.

 وی افزود در مرز مهران اخذ ویزا وجود ندارد و فاقد  مدارک قانونی بایستی به مرکز استان و شهر ایلام مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام یادآور شد: شب گذشته ۲ نفر جای ویزا که با وعده های دروغین مردم را در شهر مهران فریب می دادند دستگیر و با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مهری تصریح کرد :توصیه می‌کنیم زائران عزیز به محض ورود به شهر مهران،  وسیله نقلیه خود  را در پارکینگ های که مورد تاییدنیروی انتظامی است  پارک کنند.

کد مطلب 4133040

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