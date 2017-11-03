۲ جاعل ویزا در مهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد زائران در مرز مهران توصیه می‌کنیم زائران مواظب اموال همراه و شیطنت کلاهبرداران باشند.

وی افزود در مرز مهران اخذ ویزا وجود ندارد و فاقد مدارک قانونی بایستی به مرکز استان و شهر ایلام مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام یادآور شد: شب گذشته ۲ نفر جای ویزا که با وعده های دروغین مردم را در شهر مهران فریب می دادند دستگیر و با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مهری تصریح کرد :توصیه می‌کنیم زائران عزیز به محض ورود به شهر مهران، وسیله نقلیه خود را در پارکینگ های که مورد تاییدنیروی انتظامی است پارک کنند.