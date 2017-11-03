آتش کارخانه اکریلتاب بهشهر کامل کنترل شده است

سیدخالق سجادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۲۴ساعت از آتش‌سوزی در این کارخانه می‌گذرد، افزود: اما آتش همچنان شعله‌ور است.

وی اظهار کرد: با توجه به وجود مواد مشتعل و شیمیایی و مواد اولیه آتش‌زا در انبار کارخانه، با وجود عملیات مختلف اطفای حریق، آتش همچنان ادامه دارد.

فرماندار بهشهر گفت: اکنون سه اکیپ در محل کارخانه در حال تلاش برای اطفای کامل هستند و از صبح، اکیپ‌های بعدی ملحق می‌شوند.

سجادی ادامه داد: دستگاه برش و بیل مکانیکی از نیازهای فعلی است که از امروز عملیات جداسازی برخی قطعات موجود انجام می‌شود تا آتش نهفته در زیر خاکستر مهار شود.

وی با قدردانی از تلاش ماموران آتش‌نشانی و امدادی گفت: مشکل اصلی ما در دو آتش‌سوزی بازار و اکریلتاب، حضور مردم برای عکسبرداری و فیلمبرداری در صحنه بود که در ساعات اولیه، امدادرسانی و اطفا را با کندی مواجه کرده بود.