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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

توسط مرکز سنجش پزشکی؛

کلید اولیه آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی منتشر شد

کلید اولیه آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی منتشر شد

آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی و آزمون پایان دوره MPH پزشک خانواده برگزار و کلید اولیه این آزمون ها امروز ۱۲ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم)، آزمون پیش کارورزی به صورت الکترونیک و آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده پنجشنبه ۱۱ آبان برگزار شد. پ

 کلید اولیه این آزمون ها امروز جمعه ۱۲ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و فرم اعتراض به سئوالات آزمون ساعت ۱۸ شنبه ۱۳ آبان ماه بر روی سایت فعال می شود.

آزمون پایان دوره MPH پزشک خانواده در ۱۰ حوزه برگزار می شود و جمعا ۱۲۹ نفر در این آزمون شرکت کرده اند.

آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی نیز با هماهنگی مناطق آمایشی کشور برگزار شد.

کد مطلب 4133060

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