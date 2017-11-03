کلید اولیه آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم)، آزمون پیش کارورزی به صورت الکترونیک و آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده پنجشنبه ۱۱ آبان برگزار شد. پ

کلید اولیه این آزمون ها امروز جمعه ۱۲ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و فرم اعتراض به سئوالات آزمون ساعت ۱۸ شنبه ۱۳ آبان ماه بر روی سایت فعال می شود.

آزمون پایان دوره MPH پزشک خانواده در ۱۰ حوزه برگزار می شود و جمعا ۱۲۹ نفر در این آزمون شرکت کرده اند.

آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی نیز با هماهنگی مناطق آمایشی کشور برگزار شد.