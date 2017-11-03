کنفرانس «دین من و ارزش های کانادایی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کانادا به دلیل ارزش‌های والای خود مانند آزادی، تنوع، محبت، برابری و عدالت به طور جهانی شناخته شده است. این کشور همانطور که ۱۵۰ امین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، درصدد است با برگزاری این کنفرانس نشان دهد که چگونه ارزش‌های کانادایی با آموزه‌های ادیان و فلسفه‌های مختلف مرتبط است. محققان در مورد اینکه چگونه دین یا فلسفه مربوطه می‌تواند ارزش‌های کانادا را تقویت کند و یا شکل دهد، بحث خواهند کرد.

ریاست و مدیریت کنفرانس بر عهده ملیسا دورلل است. ملیسا که عضو شورای شهر واترلو است، درصدد است با برگزاری این کنفرانس، واترلو را به یکی از شهرهای جذاب دنیا تبدیل کند.

سخنرانان و موضوعات مورد ارائه آنها نیز عبارت است از:

امی دود: معنویت بومی

داگ توماس: انسانگرایی

کشیش اندرو ج. اسبیل: مسیجیت

دکتر جاسپیته کور بال: دین سیک

دکتر دانیل مئوس: یهودیت

سامی چیغگان آناند: هندوئیسم

امام عتیق احمد: اسلام

سخنرانان دیدگاه خود را نسبت به موضوع کنفرانس (۱۵ دقیقه هر یک) ارائه می‌دهند.

برنامه کنفرانس و ترتیب سخنرانی‌ها نیز عبارت است از:



سخنرانی مقدماتی در رابطه با کنفرانس توسط ملیسا دورل



معنویت بومیان



-سنت‌های بومی و ارزش‌های کانادایی - امی دود



معرفی اصول سکولار

-انسانی و ارزشهای کانادایی - داگ توماس



کتاب مقدس مسیحیت



-مسیحیت و ارزشهای کانادایی – اندرو ج. اسبیل



کتاب مقدس سیک‌ها



-دین سیک و ارزشهای کانادایی - دکتر جاسپیته کور بال



کتاب مقدس یهود



-یهودیت و ارزشهای کانادایی - دکتر دانیل مئوس



یادداشت مقدس هندو



-هندوئیسم و ‌ارزشهای کانادایی - سامی چیغگان-آناند و پرویروجک



کتاب مقدس اسلامی



اسلام و ارزشهای کانادایی - امام عتیق احمد