دولت به توسعه همه جانبه صدا وسیما در استان های نوپا نگاه ویژه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی صبح امروز در مراسم معارفه مدیر کل جدید صدا و سیمای خراسان جنوبی اظهار داشت: نباید نقش مهم صدا وسیمای کشور را درجلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن نادیده گرفت.

وی افزود: این استان می تواند با وجود ظرفیت های غنی فرهنگی و با بسترسازی مناسب در آینده ای نه چندان دور ضمن ارائه تولیدات منحصر به فرد صدا و سیمای خود، جهت توسعه فرهنگی این منطقه، گام های اساسی بردارد.

مرتضوی یکی از مبناهای توسعه در زمینه های مختلف فرهنگی، ‌اقتصادی، سیاسی و زیرساخت های استان ها را مراکز صدا و سیما اعلام و خاطرنشان کرد: دولت باید جهت توسعه همه جانبه صدا وسیما در استان های نوپا نگاه ویژه داشته باشد.

وی افزود: طبق مصوبه هیات دولت در سفر به خراسان جنوبی، اعتبارات لازم جهت راه اندازی و تجهیز مرکز صدا وسیمای خراسان جنوبی در لایحه 86 و 87 و از طریق متمم دیده شده که امیدواریم تحقق کامل یابد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم نورالدین جعفری به سمت مدیر کل جدید صدا و سیمای خراسان جنوبی انتصاب و از زحمات قنبری مدیر کل سابق این مرکز قدردانی شد.