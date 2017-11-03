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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

هاوکینگ درباره هوش مصنوعی هشدار داد

هاوکینگ درباره هوش مصنوعی هشدار داد

استیون هاوکینگ درباره هوش مصنوعی هشدار داده و پیش بینی می کند که روزی جایگزین انسان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویرد، استیون هاوکینگ درباره اوج گیری پیشرفت هوش مصنوعی هشدار داده است.

 او در مصاحبه ای جدید با این نشریه هشدار داد گسترش هوش مصنوعی به زودی به حدی می رسد که نوع جدیدی از حیات به وجود می آورد که از انسان ها پیشرفته تر است.

هاوکینگ معتقد است هوش مصنوعی به طور کلی جایگزین انسان خواهد شد هرچند به طور دقیق  بازه زمانی خاصی را برای وقوع این پیش بینی خود مشخص نکرد.

او دراین باره گفت: بیم آن دارم که هوش مصنوعی به طورکلی جایگزین انسان شود. مثلا اگر افراد ویروس های رایانه های بسازند، عده ای دیگر هوش مصنوعی خواهند ساخت که خود را بهبود و ارتقا می دهد. این نوع از حیات از انسانی پیشی می گیرد.

کد مطلب 4133153
شیوا سعیدی

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