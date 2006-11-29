آتش نشانان مراقب سرطان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، بررسی ها نشان می دهد که اتش نشانان بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هایی از جمله سرطان پروستات ، غدد لنفاوی و... قرار دارند.

علت آن نیز استشمام و مجاورت مداوم مواد مهار کننده آتش است که در اکثر موارد نیز شیمیایی است که از آن جمله می توان به بنزن ، کلروفرم ، استیرن اشاره نمود.

این گونه مواد عموما سرطان زا بوده و تنفس در نزدیکی و مجاورت آنها می تواند اثرات مخربی بر وضع سلامت بدن داشته باشد. البته آتش نشانان به طور قطع مبتلا به سرطان نمی شوند اما احتمال بروز سرطان در این شغل در حدود 50 درصد بیشتر از بسیاری مشاغل دیگر است.

فقط سرطان پروستات در میان آتش نشانان 28 درصد بیشتر از سایر مشاغل است.

یکی دیگر از مشکلات مواد مورد استفاده آتش نشانان این است که در مجاورت آتش و گرمای زیاد قدرت جذب آنها از طریق پوست نیز افزایش می یابد.

کارشناسان توصیه می کنند که آتش نشانان علاوه بر پوشیدن لباس های مخصوص به منظور حفاظت از دمای بالا و منوکسیدکربن ، بهتر است اقداماتی را نیز به منظور پیشگیری از تاثیرات بعدی این مواد انجام دهند.

یکی از ساده ترین کارهایی که می توان انجام داد ، دوش گرفتن بلافاصله پس از پایان عملیات و بازگشت به ایستگاه آتش نشانی است تا هم دمای بدن کاهش یابد و هم ذرات معلق از روی پوست و مجاورت مجرای تنفسی دور شود.

بنابرهمین گزارش ، ممکن است دو نفر همکار در شرایط دقیقا مشابه به دلیل تفاوت های ژنتیکی و متابولیسمی به یک اندازه در معرض خطر نباشند.