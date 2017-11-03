پاکسازی محوطه چاه ۱۴۷ رگ سفید با شتاب بیشتر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری، سعید قربانی، دبیر ستاد راهبری مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید در این باره گفت: با تکمیل جاده دسترسی به محوطه چاه از روز چهارشنبه (۱۰ آبان‌ماه) کار خارج ساختن تجهیزات و متعلقات دکل ۹۵ از محوطه آغاز شد.

وی افزود: در این ارتباط تیم‌های تخصصی ترابری، عملیات و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و فوریت‌های پزشکی با پشتیبانی دیگر واحدهای شرکت موفق شد در ۲۴ ساعت گذشته هشت محموله از تجهیزات سنگین را از مجاورت کانون آتش خارج و به محل پیش بینی شده در خارج از محوطه چاه انتقال دهند.

دبیر ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید اظهار کرد: این اقدام با کاربست خودرو های فوق سنگین جین پل و تندم انجام شد و نیروهای عمل کننده با پوشش لباس های ضد حریق و در حالی که محوطه زیر پوشش خودروهای آتش نشانی قرار داشت با رعایت کامل مقررات ایمنی و زیست محیطی تحقق یافت.

وی با اشاره به اینکه مراحل احداث و آب گیری استخر ۲۰۰ هزار بشکه ای برای ذخیره آب مورد نیاز و پمپاژ آب برای خنک کردن محیط و ایجاد چتر حفاظتی برای کاهش دما و فراهم نمودن فرصت برای نزدیک شدن حداکثری نیروهای عملیاتی به کانون آتش، گفت: با تخلیه کامل اطراف و دهانه چاه عملیات مهار و کنترل چاه بر اساس محاسبات فنی و تخصصی کلید خواهد خورد.

دکل حفاری ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران مستقر روی چاه شماره ۱۴۷ میدان رگ سفید روز یکشنبه (هفتم آبان ماه)، بر اثر فوران گاز چاه ۱۴۷ رگ سفید دچار حریق شد و متاسفانه در این حادثه، ۲ تن از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جان باختند.

میدان نفتی رگ سفید واقع در جنوب غربی کشور و یکی از میدان‌های بزرگ نفتی است که از اطراف در بین میدان‌های نفتی بی بی حکیمه (در جنوب شرق)، پازنان (درشمال شرق)، رامشیر (درشمال غرب)، زاغه- هندیجان- بهرگانسر و تنگو (درجنوب غرب) محصور شده است.

این میدان در سال ١٣٣٠ شمسی کشف و تولید از آن از سال ۱۳۴۵ آغاز شد. بهره برداری از بخش غربی میدان (رگ سفید-١) توسط شرکت نفت و گاز آغاجاری و بهره برداری از بخش شرقی میدان (رگ سفید-۲) توسط شرکت نفت و گاز گچساران انجام می‌شود.



