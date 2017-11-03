دلسرد کردن مردم از راهبردهای آمریکا در مبارزه با نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه امروز دماوند به ریشه های استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم در دین مبین اسلام پرداخت و گفت: یکی از اصول اساسی اسلام مبارزه با استکبار و مستکبرین بوده و هست، نفی مستکبر و دور کردن او و راندن و نپذیرفتن ظلم ریشه در آیات قرآن کریم دارد، تمام ظالمین در طول تاریخ با صفت تکبر و خود را برتر از دیگران دانستن مرتکب ظلم و ستم شدند و نمرودیان و فرعونیان همواره چنین کردند، آن ها که خدا را نشناختند و اطلاعات نکرده و دست خود را به خون مظلومین آلوده کردند.

وی قیام امام حسین(ع) علیه دستگاه استکباری یزید را بهترین الگوی استکبار ستیزی دانست و افزود: امام حسین(ع) خون خود را تقدیم کرد، اما ذلت و ظلم را نپذیرفت، مبارزه امام(ره) با دستگاه فاسد پهلوی نیز نمونه ای دیگر از استکبار ستیزی است.

فتاح دماوندی سپس به خط مشی اصولی و انقلاب امام(ره) در مبارزه با استکبار اشاره کرد و گفت: امام(ره) همواره آمریکا را شیطان بزرگ معرفی می کرد و به ما آموخت که مبارزه با آمریکا گذرا و مقطعی نیست،

وی سپس بر بازخوانی جنایات آمریکا تاکید کرد و افزود: آمریکا تمام صفات شیطانی مانند عهد و پیمان شکنی را دارد.

امام جمعه دماوند ۲ راهبرد اصلی آمریکا برای از بین بردن جمهوری اسلامی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: اولین راهبرد ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین است، یعنی آمریکا به روش های مختلف سعی در از بین بردن وحدت بین مردم و حاکمیت دارد و می خواهد انسجام ملی را بر هم بزند، آن ها می خواهند مردم را از نظام اسلامی دلسرد کنند و بین مردم و مسئولین ناسپاسی، ناشکری، نفرت و بغض ایجاد کنند.

وی ادامه داد: می خواهند طوری جلوه دهند که مردم خدمات دولت های اسلامی در ۴۰ سال گذشته را نادیده گرفته و نعمت های بزرگ استقلال و آزادی و مشکات دوران پهلوی را فراموش کنند، نباید یادمان برود، که در دوران پهلوی عزت و استقلال نداشتیم و روزی بر این ملت گذشت که سگ آمریکایی از یک انسان ایرانی در کشور خودش، ارزشمندتر شد و کسی هم حق اعتراض نداشت، اما امام خمینی(ره) فریاد اعتراض سر داد و ساکت ننشست و به همین دلیل امام(ره) را تبعید کردند.

فتاح دماوندی افزود: اما مقاومت امام(ره) و دانشجویان پیرو خط این پیر سفر کرده ادامه داشت، تا در نهایت در ۱۳ آبان ۵۸ لانه فساد در کشور ما خراب شد و امام(ره) به حق این اقدام را انقلاب دوم نامیدند.

امام جمعه دماوند راهبرد دوم آمریکا و پیروانش در مبارزه با جمهوری اسلامی را ایجاد فشارهای بیرونی و ایجاد شرایط تحریم در کشور خواند و گفت: آمریکا همان کاری را با نظام اسلامی می کند، که مشرکان و ابوسفیان با پیامبر اسلام(ص) کردند، آن ها به کشورهای جهان گفتند، که حق ندارند با ایران رابطه داشته باشند، می خواهند آن قدر فشار بیاورند که مردم ناراضی شده و دست از انقلاب و نظام بردارند.

وی گفت: آمریکا در تحریم و وارد کردن فشار بر این ملت در ۴۰ سال گذشته فروگذار نکرده است، آن ها علیه ما جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و روانی و تبلیغاتی راه انداختند، ۸ سال اجماع علیه ایران کردند اما از رزمندگان غیور تودهنی خوردند، ما با همه مشکلات کنار آمدیم و تحمل کردیم، تا عاقبت پیروز شدیم، امام(ره) به ما درس مقاومت آموخت و ما مدیون ایثارگری های همه رزمندگان هستیم و امام خامنه ای نیز همین راه را ادامه داد.

خطیب امروز نماز جمعه دماوند با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای ایستادن در برابر استکبار جهانی، گفت: دشمن هیچ گاه به پیشرفت و استقلال انقلاب اسلامی راضی نبوده و نخواهد شد، باید همه اقشار آگاه باشند.

وی که در میان فریادهای تکبیر نمازگزاران جمعه ورامین سخن می گفت، افزود: آمریکا نیز بداند که ملت ما به وعده های الهی دل خوش کرده و به وعده های شیطانی آمریکا دل خوش نیست، آمریکا می خواهد با تحریم های اقتصادی ما را فقیر کند، با شبیخون فرهنگی و ترویج بی بندوباری فحشا و لاابالی گری را در جامعه گسترش دهد، ما باید بیدار و هوشیار باشیم، راه مبارزه با فحشا، ترویج ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند با بیان این که به کوری چشم آمریکا، مستکبرین و شیطان صفتانف جمهوری اسلامی مقتدرانه و باصلابت تر از گذشته بر روی پای خود ایستاده است، افزود: امروز انقلاب ما به جهان صادر شده و جهانیان بیدار شده و نفوذ ایران بر اقصی نقاط جهان و خاورمیانه بر کسی پوشیده نیست، امروز رهبر ما خار چشم دشمنان است.

وی گفت: محبوبیت رییس جمهور آمریکا روز به روز پایین تر می آید و این نتیجه جنگ طلبی و سیاست های زورگویانه آن ها است، آن ها این روزها یکی از بی سابقه ترین تحریم ها را علیه ملت ایران وضع کرده اند، که به مادر تحریم ها معروف شده است و ملت ایران، فردا در یوم الله ۱۳ آبان پاسخ این دشمنی ها را خواهند داد.

فتاح دماوندی اضافه کرد: تا روزی که آمریکا دست از خوی استکباری خود برندارد، شعار «مرگ بر آمریکا» هم وجود خواهد داشت، فردا روز تولی و تبری است.