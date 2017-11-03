به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در دیدار با تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روسای شوراها و شهرداران حوزه های انتخابیه با اشاره به این‌که شهرداری‌ها نهاد عمومی غیر دولتی هستند، گفت: هم اکنون شهرداری‌ها عملا خود را نهادی دولتی و کارمند دولت محسوب می‌کنند. با این نگاه نمی‌توان جوابگوی انتظارات مردم بود و زیرساخت‌های شهر را توسعه داد.

وی با بیان اینکه بخش عمده درآمد فعلی شهرداری‌ها صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود،اظهارکرد: زمان اداره شهر و شهرداری با اعتبارات اندک دولتی خاتمه یافته است و شورا وشهرداری باید نگاه خود به نحوه اداره شهر و اجرای پروژه‌های شهری به سمت اتکا به مشارکت شهروندان، بهره‌گیری از منابع مردمی و جذب سرمایه گذار عوض کنند.



معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در پرداخت حقوق از آن‌ها خواست تا از به‌کارگیری نیروی جدید خارج از مقررات خودداری کنند.

افشانی با اشاره به طرح یکی از شهرداری‌های استان هرمزگان برای ثبت بافت تاریخی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، مناطق ساحلی خلیح فارس را ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار شهری ذکر کرد و از آمادگی برای حمایت از اجرا و یا تقویت طرح‌های دارای توجیه شهرداری‌های این مناطق با محوریت توسعه گردشگری شهری خبر داد.



وی موقعیت ویژه جغرافیایی کشور، وجود جاذبه‌های طبیعی و اقلیم‌های متفاوت جغرافیایی به همراه میراث فرهنگی ارزشمند و منحصر بفرد اسلامی و ایرانی و وجود نیروی انسانی سخت کوش را سرمایه مناسبی در راستای تحقق توسعه پایدار ذکر و اظهار کرد: شوراها و شهرداری‌ها در صورت برنامه‌ریزی‌های مناسب در زمینه توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری نظیر کویرگردی، بوم گردی و ایجاد مجتمع‌های رفاهی و تفریحی و بازارچه‌های محلی قطعا شاهد کسب درآمدهای پایدار و ایجاد اشتغال‌زایی خواهند بود.



افشانی در ادامه با اشاره به ارسال لایحه درآمدهای پایدار شهری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه هم اکنون در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با توجه به مشکلات فعلی شهرداری‌ها در حوزه منابع درآمدی به آن توجه ویژه ای داشته باشند.



وی همچنین از پیگیری‌های وزارت کشور برای افزایش سهم شهرداری‌ها از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس خبر داد و گفت: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع هم با دید مثبت توجه کنند تا در وضعیت مالی شهرداری ها کمی بهبود حاصل شود.



رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورهمچنین رفع مشکل پسماند استان‌های شمالی کشور را از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی» ابتدای مهرماه امسال از سوی رییس جمهوری برای قرارگرفتن در سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و جای دارد نمایندگان بویژه نمایندگان استان‌های ساحلی شمال توجه لازم را به این لایحه معطوف کنند.



افشانی با اشاره به تعامل و همکاری‌های صورت گرفته با سازمان حفاظت محیط زیست برای برطرف ساختن مشکل پسماند استان‌های ساحلی شمال کشور از شهرداری‌های این استان‌ها خواست پیش از عقد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی، بررسی‌ها و مطالعات لازم را انجام دهند و با نهادهای ذیربط این حوزه هماهنگی داشته باشند.



در این جلسه احمد همتی نماینده شهرستان های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه،‌ محمود نگهبان سلامی نماینده شهرستانهای خواف و رشتخوار،‌ ناصر شریفی نماینده بندرلنگه،‌ بستک و پارسیان، ولی الله نانواکناری - نماینده شهرهای بابلسر و فریدونکنار و بخش های بهنمیر و رودبست و دهفری، سید مهدی مقدسی و علی اکبر کریمی -نماینده‌های اراک، خنداب و کمیجان، محمد مهدی زاهدی - نماینده کرمان، سعید باستانی - نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات، سلام امینی - نماینده ایلام، چرداول، مهران، سیروان ، ایوان و ملکشاهی، مسعود گودرزی - نماینده ممسنی و رستم و قاسم ساعدی - نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از روسای شوراها و شهرداران این حوزه انتخابیه مسائل و مشکلات مربوط به شهرداری ها و مدیریت شهری را بیان کردند که برخی از آن‌ها عبارت بود از: ضرورت حمایت از شهرداری های کوچک و تازه تاسیس، تامین ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها، تقویت آتش نشانی‌ها، رفع مشکلات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها و تسریع در تبدیل وضعیت آنان، اصلاح برخی قوانین موجود شهرداری.



بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این دیدار گزارشی از کمکهای دولتی به شهرداری های حوزه انتخابیه مذکور نیز ارائه شد.