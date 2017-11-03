تردد ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس در ایلام/ترافیک بالا در محور ایلام-مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی امروز در بازدید از محورهای مواصلاتی استان ایلام اظهار داشت: در شبانه روز گذشته ۳ هزار دستگاه اتوبوس در استان تردد داشته‌اند و در محور ایلام به مهران در برخی مقاطع به علت حجم تردد و عرض کم مسیر دارای تراکم ترافیکی بالا هستیم.

وی افزود: توصیه می‌کنیم رانندگان عزیز در مواجهه با گره‌های ترافیکی به هیچ وجه وارد مسیر مقابل نشوند و با صبر و حوصله درخط تردد خود حرکت کنند.

رئیس پلیس راه کشور یادآور شد: تمامی اتوبوس های برون شهری ملزم هستند مسافران خود را در پایانه مسافربری برکت شهرستان مهران پیاده کنند و پس از کنترل و ثبت ساعت ادامه سفر دهند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در طول چند روز گذشته حادثه منجر به فوت در محورهای مواصلاتی استان نداشتیم، گفت: چند مورد تصادف جرحی در محورهای مواصلاتی رخ داد که همگی ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی بود.

سردار حمیدی در پایان گفت: با توجه به حجم تردد و کم عرض بودن محورهای مواصلاتی استان ایلام از رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت قوانین و مقررات از هر گونه حرکات حادثه‌ساز خودداری کنند.