سه مسئله اساسی محور گفتگوهای اسماعیل هنیه با مقامهای مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الاهرام، اسماعیل هنیه امروز دراولین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، وارد مصر می شود.

این سفردوره ای نخست وزیرفلسطین، در واقع اولین سفر دوره ای وی به خارج از سرزمین های فلسطینی بعد از برعهده گرفتن پست نخست وزیری فلسطین به شمار می رود.

منابع آگاه دردفتر نخست وزیری فلسطین همچنین اعلام کردند: "هنیه" دراین دیدار با مسئولان مصری درباره سه مسئله اساسی از جمله دولت وحدت ملی فلسطین، تبادل اسرا بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی و همچنین لغو محاصره ملت فلسطین بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

این منابع همچنین پیش بینی کردند که نخست وزیر فلسطین بعد از سفر به قاهره، از چند کشور منطقه دیدار کرده و مسئولان این کشورها را از آخرین تحولات صحنه فلسطین آگاه کند.



این درحالی است که درماه گذشته "محمد المدهون" رئیس دفتر سیاسی "اسماعیل هنیه" اعلام کرد: نخست وزیر فلسطین درنیمه ماه جاری( یعنی ماه گذشته میلادی) برای اولین بار درچارچوب سفری دوره ای از برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران دیدارخواهد کرد.

وی افزود: این سفر دوره ای قرار است به کشورهای ایران، سوریه، مصر، عربستان، اردن، قطر و لبنان انجام شود.

همچنین در روزهای اخیر منابع آگاه از سفر دوره ای مشترک اسماعیل هنیه و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به کشورهای منطقه خبر دادند.

درعین حال، "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسم سالگرد "دیوید بن گوریون" اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: اسرائیل آماده است تا با انجام مذاکراتی از بخش های اعظمی از سرزمین های فلسطین درمقابل صلح عقب نشینی کند.