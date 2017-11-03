سازمان امنیت و همکاری اروپا در مساله اوکراین نقش آفرینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در گفتگو با «توماس جرمینگر» دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا، بر لزوم استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حل و فصل مناقشات مربوط به اوکراین و قفقاز جنوبی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، لاوروف گفت: صدور بیانیه های ناشی از نگرانی های شما برای اجرای طرح های خود (در مناقشات اوکراین) به گوش ما رسیده است. ما از این طرح ها حمایت می کنیم. به ویژه از اصرار شما بر لزوم انجام گفتگویی آزاد و بدون پیش شرط (میان روسیه و اوکراین) در تمامی زمنیه های و مسائل نیز حمایت می کنیم.

وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که چنین رویکردی منجر به آزاد شدن ظرفیت های عظیم سازمان امنیت و همکاری اروپا در جهت تصمیم گیری های جمعی برای حل کردن مشکلات منطقه ای خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش کلیدی سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل و فصل مناقشات منطقه ای تاکید کرد: ما معاونت سازمان امنیت و همکاری های اروپا در گفتگوهای ژنو با موضوع ثبات در منطقه قفقاز جنوبی را ستایش می کنیم و معتقدیم که این کار منجر به جلوگیری از تضعیف توجه این سازمان به مسائل حوزه بالکان خواهد شد.