به گزارش خبرنگار مهر، دلخوش با اشاره به دو سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری (اصل 44 و سند چشمانداز) گفت: این دو ابلاغیه، آغاز انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور است که اگر به درستی هدایت نشود، اقتصاد کشور را به علت از دست دادن فرصتهای جدید، عقب خواهد برد.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در سیاستهای کلی اصل 44 جایگاه و وظائف تمامی بخشها و قوا مشخص شده است و بر همین اساس، مجلس نیز تصمیم گرفت برای سومین بار پس از انقلاب اسلامی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژهای کند.
وی با طبیعی خواند مقاومت بخش دولتی در مقابل واگذاریها، گفت: با این وجود، اکنون که بحث واگذاریها آغاز شده است، سرعت و اشتیاق بیش از حد دولت، نگرانکننده است و طرح سهام عدالت برای نمایندگان مجلس نیز مبهم است و کمیسیون ویژه اصل 44 نیز نسبت به آن انتقاد و ابهام دارد.
دلخوش با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور، عمر کوتاه قوانین است، خاطرنشان ساخت که نباید انتظار داشت سیاستهای اصل 44 طی یکی دو سال و به سرعت اجرایی شود و مجلس نیز در همین راستا سیاست بررسیهای بادقت و بدون شتاب را برگزیده است.
وی افزود: در همین راستا کمیسیون ویژه اصل 44 معتقد است که برای تبیین خواستههای مقام معظم رهبری حداقل 15 جلسه مفصل زمان نیاز است و در این راه این کمیسیون حتما با تمامی بخشها خصوصا بخش خصوصی همفکری خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه اصل 44 تاکید کرد که این کمیسیون توجه خاصی به دیدگاههای کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان نهاد مدنی آن دارد و این همکاری در آینده، گستردهتر خواهد شد.
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