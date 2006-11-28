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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۹

استاندار تهران در گفتگو با مهر خبر داد:

مصوبات دولت برای استان تهران در سه ماه آینده اجرایی می شوند

مصوبات دولت برای استان تهران در سه ماه آینده اجرایی می شوند

استاندار تهران از اجرایی شدن مصوبات دولت برای شهرستان های استان تهران ظرف سه ماه آینده خبر داد.

کامران دانشجو در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در نظرآباد به خبرنگار مهر در کرج گفت: هماهنگی های انجام شده با وزارتخانه های مختلف به گونه ای صورت گرفته که مصوبه های هیات دولت در استان تهران در مدت زمانی حداکثر سه ماه به مرحله عملیاتی برسند.

وی افزود: 280 مصوبه در سفرهای مختلف ریاست جمهوری به شهرستان های استان تهران به تصویب رسیده است که این مصوبات حاصل پنج جلسه سنگین و 20 ساعت تبادل نظر و مشاوره است.

دانشجو خاطرنشان کرد: کمیته ای در استانداری تهران تشکیل شده که مسئول پیگیری مصوبات دولت در این استان است و این کمیته هر دو هفته یکبار گزارش خود را به استاندار ارائه می دهد.

وی ادامه داد: کمیته یاد شده مصوبات را به صورت دسته بندی شده به شهرستان ها می فرستد تا مردم و مسئولان از این مصوبات و نحوه اجرای آنها آگاهی یابند.

دانشجو در پایان تصریح کرد: یکی از اهداف این کمیته از ارسال مصوبات به شهرستان ها پیگیری مردم در خصوص مصوبات است و مردم باید از مسئولان بخواهند تا مصوبات مربوط به شهرستان آنها با دقت پیگیری و اجرایی شوند.

کد مطلب 413326

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