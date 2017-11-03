۴۰ میلیون مترمربع کمبود فضای آموزشی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نظرپور ظهر جمعه، در آیین افتتاحیه دو آموزشگاه شبان و سره در آران و بیدگل با اعلام این مطلب اظهار داشت: از این میزان کمبود فضای آموزشی یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع مربوط به استان اصفهان است.

وی با اشاره به نقش مهم خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی در کشور گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۹۲ با مشارکت بیش از ۲۰ درصدی خیران ۱۰۷ هزار کلاس درس در کشور ایجاد شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این میزان از سال ۹۲ تا سال ۹۵ به ۳۸ درصد افزایش و فقط در مهرماه امسال ۵۰ درصد از مدارس افتتاحی کشور توسط خیران احداث شده است.

وی تصریح کرد: در مهر امسال بیش از پنج هزار و ۲۰۰ کلاس در قالب هزار و ۱۲۰ مدرسه در نقاط مختلف کشور افتتاح شد که تمامی اعتبارات این تعداد کلاس و مدرسه به عهده خیران مدرسه ساز بوده است.

نظرپور با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز در کشور باید هشت متر و ۳۹ سانتی متر مربع باشد، گفت: هم اکنون این سرانه به طور متوسط در کشور پنج متر و ۱۷ سانتی متر مربع است.

وی افزود: سرانه فضای آموزشی در استان اصفهان به ازای هر دانش آموز بیش از شش متر مربع است که با استاندارد کشوری بیش از دو متر فاصله دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش و تحصیل در کشور ما از اهمیت بالای برخوردار است، تصریح کرد: هر جای کشور که خیران و دولت به کمک هم به توسعه فضاها و امکانات آموزشی پرداخته اند آن منطقه از کشور پیشرفت چشمگیر داشته است.