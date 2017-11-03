به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بافق به ادامه سلسله مباحث آثار و نتایج زیارات و ادعیه ماثوره با بیان اینکه زیارات وارده نقش مهمی در تامین بهداشت روحی و روانی انسان دارد، اظهار داشت: محتوای زیارت ابا عبدالله الحسین(ع) تنها مختص خود آن حضرت است و پیامدهای ارزشمندی برای جوانان و نوجوانان داشته و دارد.

وی بیان کرد: آثار و نتائج عاشورا و زیارت عاشورا و حرکت توفنده نهضت حسینی اجازه نداد که جریان تکفیری و داعش به عنوان ساخته‌های دست آمریکای جنایتکار در خاورمیانه به مقصود خود برسد.

امام جمعه بافق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث ۱۳ آبان در سه سال متفاوت تصریح کرد: سه حادثه مورد نظر ۱۳ آبان یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره)، کشتار دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸، طومار رژیم سفاک پهلوی را در هم پیچید.

وی ادامه داد: آحاد مردم انقلابی باید با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر مشتی محکم بر دهان دشمن ظالم ملت ایران و جهان بزنند و پاسخ یاوه گویی‌های ترامپ را بدهند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به کنگره عظیم اربعین اشاره کرد و یادآور شد: این قدرت اسلام و عاشورا است که حتی در شرایط بحرانی منطقه این موج عظیم انسانها را به عشق سید و سالار شهیدان به کربلا گسیل می‌دارد و بحمدالله دشمن و ایادی کینه توز او هم هیچ غلطی نخواهند کرد.

وی ادامه داد: باید قدر این نعمت بزرگ عاشورا و اربعین را دانست و در مسیر زنده نگاه داشتن این مناسبت‌ها و برگزاری مراسم هرچه‌ باشکوه‌تر آن کوشید.

امام جمعه بافق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی پروژه ‌های نیمه تمام صنعتی در بافق اظهار داشت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و در راستای اتمام پرژه های گندله و فولاد بکوشند تا دغدغه بیکاری و عقب افتادگی بافق هم رفع شود.