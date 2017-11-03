انتقال ۱۶۰تُن دارو و ۴۰ تُن تجهیزات به عراق/۲برابرشدن خدمات رسانی

سید علی مرعشی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: امکانات ارائه‌شده توسط مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر امسال نسبت به سال گذشته ازنظر خدمات درمانی و دارویی دو برابر افزایش‌یافته است.

وی افزود: در همین راستا ۱۶۰ تُن دارو و ۴۰ تُن تجهیزات به عتبات انتقال داده‌شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه یکی از اقدامات استقرار هشت دستگاه اتوبوس آمبولانس در مسیر پیاده‌روی است برای انتقال بیمارانی که نیاز به انتقال به ایران دارند، گفت: ۲۵ دستگاه آمبولانس به همراه تکنسین‌های مجرب نیز مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای متخصص، پزشکان، پرستاران مرد و زن، کارشناسان بهداشتی و دارویی در این سفر خدمات‌رسانی می‌کنند.