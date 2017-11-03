آغاز فروش ویژه اینترنتی و حضوری بلیت پروازهای اربعین هما

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اعلام کرد: به منظور خدمت رسانی بیشتر و هر چه بهتر به زائران گرانقدر اربعین حسینی، بلیت های پروازهای "هما" در مسیر تهران به مقصد نجف اشرف، با قیمت مصوب یک میلیون و دویست هزار تومان (بلیط رفت و برگشت) از طریق سایت "هما" قابل عرضه است.

بر این اساس، زائران کربلای معلی می توانند مستقیما از طریق سایت ebooking.Iranair.com بلیت تهیه کنند.

بنا به اعلام این شرکت هواپیمایی دولتی، همچنین برای تسهیل خدمت رسانی به عزاداران حسینی (ع) زائران می توانند برای تهیه بلیت به صورت حضوری به دفتر فروش "هما" واقع در میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج، قبل از خروجی بزرگراه شهید ستاری مراجعه و بلیت های خود را خریداری کنند.

به همین منظور ساعات کار دفتر فروش "هما" از ساعت ۸ تا ۲۱ بوده و در ایام تعطیل نیز در خدمت مردم خواهد بود.