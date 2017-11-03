به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: یکی از زمینه های تقوا، توجه به حق الناس است، به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی.

وی تصریح کرد: اختصاص وقت توسط یک کارمند دولت در زمان اداری به مسائلی غیر از حیطه مسئولیت اش شرعا جایز نیست و قطعا تجاوز به حق الناس است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرچم پراقتدار مبارزه با تروریسم را بلند کرده است

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به ۱۳ آبان اظهار داشت: امام راحل فرمود «هیچ وقت سلاح مبارزه با استکبار را کنار نگذارید»؛ ۱۳ آبان فرصتی است برای فریاد زدن بر سر شیطان بزرگ.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه در روز ۱۳ آبان همه سلایق و طیف ها در مقابله با سیاست های مستکبرانه و مداخله جویانه آمریکا متحد می شوند، تصریح کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان اعتراض نسبت به تحریم ها علیه ملت ایران به ویژه تحریم های علیه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی است، سپاهی که مایه عزت، شرف و آبرو برای همه ایرانیان است.

خطیب جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرچم پرافتخار و پراقتدار مبارزه با تروریسم و داعش را بلند کرده است، افزود: ۱۳ آبان روز اعتراض به هم سویی و هم جهتی آمریکا با داعش و تروریسم و کودک کشان وهابی است.

کوتاه آمدن در مقابل آمریکا، آنها را گستاخ می کند

حجت الاسلام متقی نیا با اشاره به اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان روز اعتراض به بدعهدی های آمریکا و عهد شکنی و زورگویی مستکبران است، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش آموزان فرمودند که آمریکا به معنای واقعی کلمه دشمن خبیث و اصلی ماست، این حرف نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه و فهم درست مسائل است.

وی با اشاره به خصومت ورزی های آمریکا نسبت به موفقیت های ایران ادامه داد: کوتاه آمدن در مقابل آمریکا، آنها را گستاخ و جَری می کند.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله با آمریکا، ایستادگی است، افزود: تا زمانیکه سیاست های استکباری آمریکا تداوم دارد، فریاد مرگ بر آمریکا در فضای ایران طنین انداز است.

افزایش کیفیت محصولات داخلی یک ضرورت است

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود به روز فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش، یکی از مسائلی است که در فرهنگ عمومی بسیار ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه مصرف نکردن مصنوعات خارجی و استفاده و خرید جنس داخلی باید ترویج یابد؛ افزایش کیفیت محصولات داخلی یک ضرورت است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه قانون و قانون مداری به عنوان یک فرهنگ عمومی به ویژه در بین مسئولین باید نهادینه شود، تصریح کرد: مسئولی که فرهنگ عمومی مسئولیت را اینگونه معرفی می کند که اول خودم، بعد تبار خودم، بعد خط خودم و در آخر مردم؛ خط ضد انقلابی و ضد فرهنگ عمومی و ضد ارزش های ملی را پیش گرفته است.

تبارگرایی سیاسی و باند بازی قابل پذیرش نیست

حجت الاسلام متقی نیا خطاب به مسئولان حوزه قانون گذاری، قضایی و اجرایی خاطرنشان کرد: خط و ربط سیاسی در مسائل ارزشی و هویتی جایگاهی ندارد، مسئولین باید به داد مردم برسند و وقت شان را صرف خدمت گذاری کنند.

وی با بیان اینکه این چه مصیبتی است که در برخی انتصابات داریم، این تبارگرایی سیاسی و باند بازی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: خدای متعال از مسئولی که نسبت به مستضعفین و پا برهنگان بی توجه است، نمی گذرد.

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: در آموزه های دینی ما، زیارت اربعین نشانه ایمان فرد مومن است.

حجت الاسلام متقی نیا افزود: عمل ارزشمند عبادی و سیاسی زیارت اربعین، بیمه کننده ما در دنیا و آخرت است.

وی خاطرنشان کرد: عظمت این کار را امام حسین (ع) به ما نشان داد که در برابر استکبار و مدعیان ایستادگی کنیم و شرکت در پیاده روی اربعین در واقع زنده کردن حق است.