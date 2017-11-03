کسانیکه به استکبار اعتمادکردند حیثیت سیاسی خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: در حالی که دشمنان با جنگ نرم و تهدید و تحریم هر روز فشار را بر روی ملت بیشتر کردند برخی آمدند و گفتند بیایید به جای مرگ بر گفتن از زندگی بگوییم که در ظاهر جمله قشنگی بود در حالی که پشت این حرف مسائل دیگری بود که شاید امروز بتوان آن را بهتر درک کرد.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: اگر کمی در قرآن تدبر کنیم ریشه دشمنی ها و راهکارهای مقابله با دشمنان آمده است اما از آن غفلت کردیم و امروز باید خسارت دهیم.

عابدینی با اشاره به اهداف دشمنان در ضربه زدن به اسلام و ایران گفت: آرزوی دشمنان این است که ما را به گمراهی بکشانند، از روحیه صلابت انقلابی، ایمان و دین دور کنند و همین که به سمت سازش رفتیم ما را به جایی ببرند که دوست دارند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: کافران و دشمنان می خواهند شما هم مانند خودشان کافر شوید تا هم هواپیمای شما را ساقط کنند و هم تحریم ها بیشتر شود و هم داعش را به جان شما بیندازند.

دشمن بدنبال خلع سلاح نظامی و دفاعی ایران است

وی گفت: امروز زبان درازی دشمن استکباری به جایی رسیده که یک ملت را تروریست می دانند در حالی که خودشان هم تروریست هستند و هم تروریستها را تربیت می کنند و به جان دیگران می اندازند.

عابدینی تصریح کرد: با این کارها می خواهند ملت ما را مایوس و خسته کنند به همین دلیل بغض و کینه و عداوت خود را از رسانه هایشان نشان می دهند اما آنچه در دل دارند بیشتر از چیزی است که نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین یادآورشد: آرزوی دیگر دشمنان این است که شما را غافلگیر کنند به همین دلیل در داخل برخی را متقاعد کردند تا بگویند ما اسلحه و موشک و سلاح دفاعی نمی خواهیم و باید از ابزار و قدرت نظامی و دفاعی و قدرتهای اقتصادی غفلت کنیم.

وی اضافه کرد: دشمن می خواهد شما از قدرت دفاعی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژی غافل شده و دور شوید تا یکباره بر شما بتازند و زمان حمله شما چیزی برای دفاع نداشته باشید که این کار را در زمان آیت الله کاشانی هم انجام دادند و خواستند ایران را به مزرعه تنباکو تبدیل کنند که روحانیت اجازه نداد.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: دشمن دوست ندارد شما کمترین چیزی بدست آورید و اگر کشوری بخواهد با شما ارتباط داشته باشد یا کالایی به شما بفروشد و یا بخرد نمی گذارند و ما آموزه های قرانی را از یک سال قبل مدام در نمازهای جمعه مطرح کردیم و هشدار دادیم اما چون درک عمیقی نبود توجه نشد.

آیت الله عابدینی یادآورشد: هرکس کلام قران و خدا را درک کند و بکار بندد رستگار می شود و هر کس از آن تخطی کند به عذاب الهی گرفتار خواهد شد.

۱۳ آبان روزی تاریخی است

خطیب جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان گفت: سیزدهم آبان ماه یک روز مهم تاریخی است که یادآور بازداشت و تبعید امام به ترکیه، حمله رژیم شاه به دانشگاه تهران و به شهادت رساندن دانش آموزان و دانشجویان کشور است.

وی اضافه کرد: مهمترین رویداد این روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بود و لانه ای که تسخیر شد سفارتخانه نبود بلکه مکانی بود که علیه منابع کشور،اقتصاد و مصالح ما توطئه می کردند.

عابدینی اظهارداشت: دانشجویان خط امام با اقدام شجاعانه و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب آفریدند و امروز ما وظیفه داریم با شرکت در مراسم این روز انزجار خود را از توطئه های استکباری دشمن اعلام کنیم.

امام، دشمن شناسی واقعی بود. به دشمن لبخند نزنیم

وی بیان کرد: امام راحل به عنوان یک فقیه، مفسر قرآن و دین شناس فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و امروز هم با کمی تامل می توان این دشمنی را دریافت و مراقب بود تا آسیب نبینیم.

خطیب جمعه قزوین اضافه کرد: اگر با عقل و درایت باشیم دیگر به دشمن لبخند نمی زنیم و به او کدخدا نمی گوییم و آنها که به آمریکا دل بسته اند و از استکبار می ترسند به نوعی شیطان پرست هستند.

وی گفت: قرآن هرگز نگفته که شیطانی که دشمن شماست را بپرستید بلکه هشدار داده که دشمنان شیطانی را جدی بگیرید تا گمراه نشوید و آسیب نبینید.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: وقتی آمریکا شیطان بزرگ است همه ما وظیفه داریم در برابر دشمن هرگز سلاحمان را زمین نگذاریم و مرگ بر آمریکا یادمان نرود و چقدر غلط است اینکه کسی بگوید ما سلاح و موشک لازم نداریم.

وی بیان کرد: برخی که امروز می گویند مذاکره با آمریکا دیوانگی است باید پرسید ازچه زمانی این موضوع دیوانگی است؟ در حالی که امام و رهبر و علمای ما از سالهای گذشته می گفتند مذاکره با آمریکا و دشمن دیوانگی و اشتباه است و در خطبه های نماز جمعه مردم هم تکبیر گفتند اما کسی توجه نکرد.

عابدینی افزود: کسی که با دشمنان خدا با سلیقه شخصی دوستی کند و هر کس غیر از آیین الهی عمل کند سفاهت و دیوانگی را پیشه کرده است.

کسی که به استکبار اعتماد کند حیثیت سیاسی خود را از دست داده است

امام جمعه قزوین در ادامه اظهارداشت: کسانی که به استکبار اعتماد کردند حیثیت سیاسی خود را از دست دادند و به اقتدار ملی آسیبی نابخشودنی زدند و مورد سرزنش خدا قرار گرفتند.

وی بیان کرد: عزت دست خداست اما نمی دانیم چرا برخی به دشمنان نگاه می کنند و به آنها دل بسته اند و مراسم عقد و قرارداد با مستکبران که به صورت برجام معروف شده ایکاش عقیم و نازا می ماند.

خطیب جمعه قزوین گفت: ای کاش برجام که محصول ازدواج گونه منافقان و دشمنان بود صورت نمی گرفت تا هر روز برای ما فرزندانی از جنس تحقیر، توهین، تحریم به ارمغان نیاورده بود.

عابدینی اضافه کرد: امروز دوران افول آمریکا و صهیونیسم فرارسیده و وقت رفتنش است.

اربعین یک حماسه بین المللی است

آیت الله عابدینی در ادامه خطبه دوم نماز اظهارداشت: همایش بین المللی اربعین موجب وحدت و انسجام شیعیان و همه مسلمانان شده است و تنها یک سفر زیارتی نیست بلکه حماسه ای بین المللی و توام با شور و عشق حسینی است.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: منتظران ظهور در دانشگاه اربعین درس زندگی را بر اساس انتظار آموزش می بینند و تمرین می کنند و اربعین مهمترین تمرین درس زندگی است و خداوند هر که را بخواهد به عزت برساند محبت حسین را در قلبش جاری می کند.

ضرورت اصلاح فرهنگ تولید و مصرف

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: از مردم انتظار می رود در تولید کالای ایرانی اعم از مواد غذایی، لوازم خانگی، میوه و دارو به کیفیت توجه کنند و با رعایت فرهنگ مصرف در مسیر اقتصاد مقاومتی گام بردارند.