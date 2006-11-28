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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲

نایب رئیس انجمن برنج درگفتگو با "مهر":

با کاهش ضایعات نیازی به واردات برنج نداریم

غلامعی قربانی ‌میزان ضایعات برنج را از مرحله کاشت تا برداشت 13 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت:‌ در صورت کاهش ضایعات برنج (معادل 300 هزار تن) ‌نیازی به واردات نخواهیم داشت.

نایب رئیس انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش ضایعات برنج ،‌گفت:‌ با کاهش ضایعات 13 تا 23 درصدی برنج می توان علاوه برخودکفایی درتولید این محصول ،‌کیفیت برنج تولیدی را نیزافزایش داد.

قربانی با اشاره به اینکه حدود 12 تا 14 درصد برنج تولیدی کشاورزان به دلیل استفاده از کمباین های فرسوده، ضایع می شود ،‌افزود:‌ متاسفانه اکثرکمباین های مورد استفاده برای برنج مخصوص گندم بوده ومناسب برنج نیست و کشاورزان به دلیل نیازمجبورهستند ازاین کمباین ها استفاده کنند.

قربانی تاکید کرد:همچنین در راستای اجرای طرح اصلاح ساختار شالی کوبی ها تعدادی دستگاه های شالی کوبی چینی وارد شده  که متاسفانه این دستگاه ها کارایی مناسبی نداشته وبرای برنج کیفی استان گیلان مناسب نیست.

وی ‌مناسبترین راهکار برای ارزان شدن قیمت برنج را کاهش قیمت تمام شده این محصول دانست و گفت:‌هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو برنج کیفی معادل بیش از یک هزار تومان است که در صورت استفاده از ابزار و ماشین آلات و ورود مکانیزاسیون به مزارع می توان قیمت تمام شده برنج را کاهش داد.

قربانی با تاکید بر اینکه میزان نیازکشور به واردات برنج معادل 300 هزار تن است ،‌ازمسئولان خواست تا اسفندماه اجازه توزیع برنج وارداتی را به توزیع کنندگان ندهند تا محصول داخلی دربازار به فروش رود.

کد مطلب 413334

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