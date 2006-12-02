آخرین رکوردهای ملی پوشان راضی کننده است/ امیدوارم جزء فینالیست ها باشیم

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: ما در مجموع برای آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک ایران جهت حضور در مسابقات آسیایی، 9 مرحله اردوی داخلی ، یک اردوی خارجی در کشور مجارستان، یک اردوی داخلی درکیش و یک مسابقه تدارکاتی را در کشور هند برنامه ریزی و اجرا کردیم.

وی با اظهار رضایت از رکوردهای نهایی ورزشکاران در تمرینات، ادامه داد: برنامه ملی پوشان در اردوی کیش طوری تنظیم شده بود که بتوانند در این چند روز آخر به بالاترین توانمندی و سطح آمادگی خود برسند. یکی از کارهایی که ما در این روزها انجام دادیم بهره بردن از حضور یک داور بین المللی در تمرینات آخر تیم بود.

خیرخواه با اشاره به اینکه از تمامی بچه ها رکوردگیری نهایی شده است، گفت: در آخرین روز از اردوی کیش تمامی 5 ورزشکار ما دریک تست یا به عبارتی مسابقه درونی شرکت کردند و با کمک این داور بین المللی به آنها امتیاز داده شد البته در کنار آن ایرادات بچه ها هم درحین مسابقه از سوی داوران توضیح داده می شد و ورزشکاران از این بابت با قوانین داوری مسابقات دوحه آشنایی کامل پیدا کردند.

مربی تیم ملی افزود: اعضا تیم در این رکوردگیری به پیشرفتهای خوبی رسیده بودند به طوریکه برخی از آنها بیش از 4 نمره افزایش رنکینگ داشتند و این تغییر نمره در ژیمناستیک بسیار عالی است. این تراز نمره ایی در آسیا وجود دارد و اگر ورزشکاران ما بتوانند همین شرایط را در دوحه حفظ کنند و جریمه های کمتری را داشته باشند امیدواری بیشتری برای حضور در بین فینالیستها خواهند داشت.

خیرخواه در پایان گفت: مسابقات ما از روز شنبه 11 آذرماه در دوحه شروع می شود و چهار روز نیز ادامه دارد. هنوز برای اینکه چه کسی آغاز گر اولین مسابقه از سوی ایرانی ها باشد مشخص نشده و در حقیقت ارنج نهایی تیم در روز آخر مشخص و اعلام خواهد شد.