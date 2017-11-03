به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع)، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری روز جمعه ۱۲ آبان ماه با حضور در نماز جمعه شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به بیان توضیحاتی درباره اقدامات شهرداری تهران در اربعین حسینی پرداخت. صلاحی با تسلیت ایام سوگواری ماه صفر گفت: امیدوارم در اربعین حسینی این توفیق را داشته باشیم که در عزاداریها شرکت کنیم. از ستاد نماز جمعه شهرری سپاسگزارم که این فرصت را برای تشریح فعالیتهای شهرداری تهران در حوزه اربعین در اختیارم قرار داد.
وی افزود: حتماً اطلاع دارید که اربعین ویژه امام حسین (ع) است و برای معصومین دیگر چنین چیزی نداریم. اربعین از شعائر بزرگ اسلامی است که با پیادهروی اربعین به دنیا شناخته شده است. پیادهروی اصلی از نجف اشرف به کربلای معلی است که هر کس بتواند در این مسیر برود، پا جای پای جابر گذاشته و توفیق بزرگی کسب کرده است.
رییس سازمان فرهنگی هنری ادامه داد: بر ما محبین اهل بیت (ع) واجب است که تلاشمان را انجام دهیم مراسم اربعین به بهترین شکل برگزار شود، به ویژه در شرایط امروز جهان لازم است پرچم امام حسین (ع) افراشته باشد. در سال ۹۴ وزیر کشور گزارش داد بیش از ۲۰ میلیون نفر در راهپیمایی اربعین شرکت کردهاند. این بزرگترین تجمع دنیاست که نمونهای در جاهای دیگر ندارد.
وی تصریح کرد: اصل راهپیمایی اربعین در راه نجف به کربلاست، ولی شاید کسی نتواند برود. برای کسانی که جا ماندهاند، در تهران پیادهروی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که ثواب زیارتشان با ثواب زیارت اباعبدالله (ع) برابر است، برگزار میشود. سال گذشته بیش از یک میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند و امسال هم به امید خدا در روز اربعین ساعت ۶ صبح در میدان امام حسین (ع) گرد هم میآییم و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حرکت میکنیم. شهرداریهای مناطق تمهیدات زیادی اندیشیدهاند و ۱۷ موکب رسمی و تعداد زیادی ایستگاه فرهنگی در این مسیر پیشبینی شده است. پس از طی کردن مسیر پیادهروی، نماز جماعت ظهر و عصر در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا میشود.
صلاحی اضافه کرد: در این مراسم به امام حسین (ع) عرض میکنیم اگر نتوانستیم در راهپیمایی اصلی اربعین شرکت کنیم، در شهر خودمان راهپیمایی میکنیم و به مرقد مطهر یکی از اولیای خدا میآییم. اگر نتوانستیم مسیر ۸۰ کیلومتری را طی کنیم، مسیر ۱۷ کیلومتری راهپیمایی تهران را طی میکنیم. در این برنامه نهادهای دیگری مانند بسیج، سپاه پاسداران و... نیز ما را یاری میکنند که از آنها سپاسگزارم.
وی به ویژهبرنامه «نذر اربعین» اشاره کرد و گفت: در پایان میخواهم از مردم تهران تشکر کنم که در برنامه «نذر اربعین» حضور چشمگیری داشتند و نذورات خود شامل اقلامی مانند چای، قند، شکر، آجیل و... را بستهبندی و راهی موکبهای پیادهروی نجف تا کربلا کردند. امیدوارم تا زنده هستیم، در مسیر سیدالشهدا (ع) قدم برداریم و در این مسیر بمانیم.
حجتالاسلام سید علی شاهچراغی، امام جمعه شهرری نیز در خطبههای این هفته نماز جمعه عنوان کرد: یکی از اصول در سبک زندگی اسلامی، آسان گرفتن امور و پرهیز از تکلف در کارهاست. دین اسلام دین آسانی است و پیامبر (ص) نیز بر این مسئله تاکید دارند.
وی افزود: در شب معراج، خداوند به پیامبر فرمود هر خواستهای داری از ما بخواه. پیامبر برای شخص خودش چیزی نخواست، بلکه درخواستش برای امت خودش بود. پیامبر میگوید خدایا بر امت من سخت نگیر. خداوند فرمود پیامبر، من دشواریها را از امت تو برداشتم. بدان که بنیاسرائیل در چه سختیهایی بودند، امت تو این سختیها را نخواهد داشت.
نماز جمعه این هفته شهرری با اقامت نماز به امامت حجتالاسلام شاهچراغی به پایان رسید.
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