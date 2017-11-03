اقامه نماز جمعه علمای مقاومت در «حدیقه ایران» در جنوب لبنان

به گزارش خبرنگار مهر در بیروت، علما و نخبگان شرکت کننده در دومین اجلاس بین المللی اتحاد علمای مقاومت صبح امروز با سفر به جنوب لبنان نماز جمعه را حدیقه ایران (پارک ایران) در مارون الراس اقامه کردند.

بر اساس این گزارش، شیخ ماهر حمود دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت در خطبه های نماز جمعه با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز اجلاس اتحاد علمای مقاومت، گفت: امروز و با روبه اضمحلال بودن تکفیری ها، اتحادی بی نظیر در میان علما و نخبگان جهان اسلام در مبارزه با اسرائیل بوجود آمده است.

در پایان دهها نفر از علمای مذاهب مختلف اسلامی نماز جماعت را به امامت شیخ ماهر حمود اقامه کردند.