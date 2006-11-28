  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰

موسیقی فلامنکو در فرهنگسرای هنر

کنسرت موسیقی فلامنکو به سرپرستی "مهدی محققی" در ساعت 30/20روزهای 9 و 10در فرهنگسرای هنر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فرهنگسرا ، در این برنامه آثاری از پاکو دلوچیا،مانولو سانلوکا، توماتیتو،خراردو بونز و محققی اجرا می شود.

افشین عزیزی با گیتار، مهردادعلیزاده و بهروز فرمانی نیز با پرکاشن سرپرست را همراهی می کنند.

کد مطلب 413340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها