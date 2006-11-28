موسیقی فلامنکو در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فرهنگسرا ، در این برنامه آثاری از پاکو دلوچیا،مانولو سانلوکا، توماتیتو،خراردو بونز و محققی اجرا می شود.

افشین عزیزی با گیتار، مهردادعلیزاده و بهروز فرمانی نیز با پرکاشن سرپرست را همراهی می کنند.