موسیقی فلامنکو در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فرهنگسرا ، در این برنامه آثاری از پاکو دلوچیا،مانولو سانلوکا، توماتیتو،خراردو بونز و محققی اجرا می شود.
افشین عزیزی با گیتار، مهردادعلیزاده و بهروز فرمانی نیز با پرکاشن سرپرست را همراهی می کنند.
کنسرت موسیقی فلامنکو به سرپرستی "مهدی محققی" در ساعت 30/20روزهای 9 و 10در فرهنگسرای هنر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فرهنگسرا ، در این برنامه آثاری از پاکو دلوچیا،مانولو سانلوکا، توماتیتو،خراردو بونز و محققی اجرا می شود.
افشین عزیزی با گیتار، مهردادعلیزاده و بهروز فرمانی نیز با پرکاشن سرپرست را همراهی می کنند.
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