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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

۱.۴میلیون زائر از مرزها عبور کردند/ادامه صدور ویزا تا غروب دوشنبه

۱.۴میلیون زائر از مرزها عبور کردند/ادامه صدور ویزا تا غروب دوشنبه

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه ۱.۴ میلیون زائر از مرزها عبور کرده و وارد عراق شده‌اند، گفت: صدور ویزا تا غروب دوشنبه ادامه دارد.

حسین ذوالفقاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا دیشب یازدهم آبان ماه ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار ویزای اربعین صادر شده است، اظهار داشت: صدور روادید تا غروب روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه ادامه دارد.

وی یادآور شد: زائرانی که قصد تشرف به کربلا را دارند، در همین شنبه و یکشنبه برای دریافت ویزا اقدام کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تا ساعت ۱۱ و نیم امروز دوازدهم آبان ماه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مرز خارج و وارد خاک عراق شده اند، تصریح کرد: در عراق هم شرایط مناسب و امنیت کامل فراهم است و زائران در حال پیاده روی و زیارت هستند.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه ۲۰۰ هزار زائر نیز به کشور برگشته اند، افزود: در حاضر با برگشت زائران هم مواجه هستیم و حجم زائران در راه برگشت در حال افزایش است که این امر نشان می دهد مردم برای مدیریت سفر برنامه ریزی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه روند رفت و آمد زائرین منظم است و تقریبا ازدحام های گذشته را کم تر داریم و در مرزها تردد روان است و آرامش وجود دارد، گفت: همه بخش های مختلف در حال خدمات رسانی هستند و نیروی انتظامی تمام مسیرها را پوشش داده است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه در حال حاضر زائران هر روزی که مدارک خود را تحویل دفاتر کنسولی بدهند، ظرف ۲۴ ساعت ویزای آنها صادر می شود، یادآور شد: در واقع به محض تحویل مدارک، حداکثر فردای آن روز ویزا صادر می شود.

کد مطلب 4133401

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