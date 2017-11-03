حامد همایون خواننده جوان موسیقی پاپ جمعه بعدازظهر دوازدهم آبان ماه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی توضیح داد: در ایام محرم و صفر مشغول تحویل آثار گذشته گروه بودیم و برنامه‌ریزی‌هایی را هم برای برگزاری کنسرت و تولید چند تک‌آهنگ انجام دادیم که به مرور جزییات آن به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که در شرکت ترانه شرقی و به مدیریت آقای محسن رجب‌پور انجام گرفته، تغییراتی در گروه اجرایی ارکستر کنسرت‌ها و همچنین ترانه‌سرایان اعمال کردیم که مطمئنم طرفداران از این تغییرات راضی خواهند بود.

همایون اعلام کرد: سامان امامی دوست و همراه همیشگی من که در تولید آلبوم به عنوان تنظیم‌کننده و در کنسرت‌ها به عنوان رهبر ارکستر در کنار من حضور داشت، در کنسرت‌های جدید به غیر از نوازندگی کیبورد به عنوان نوازنده گیتار حضور پیدا خواهد کرد که فکر می‌کنم تعلق خاطر این نوازنده به گیتار که همواره در طی این سال‌ها مورد توجه بوده، می‌تواند اتفاق جدیدی در اجراهای ما باشد.

خواننده موسیقی پاپ کشورمان گفت: همانطور که از قبل اطلاع‌رسانی شده بود، گروه بعد از ماه صفر ضمن اجرای چند برنامه در تهران و شهرستان‌ها، کنسرت‌هایی را در استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر برگزار خواهد کرد.