برای مبارزه باتروریسم در سوریه یا عراق مجبور به کسب اجازه نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رجب طیب اردوغان روز جمعه طی سخنانی از تصمیم کشورش برای نابودی کامل کمپ های تروریستی در دو کشور عراق و سوریه خبر داد.

اردوغان که این سخنان را یک روز پس از درگیری نظامیان ترکیه با تروریست های «پ ک ک» در مرز عراق و ترکیه مطرح می کرد گفت: من بار دیگر اعلام می کنم: هیچ چیز مهمتر از حفظ بقای کشورمان نیست. ما باید جلوی آن گروه های تروریستی را که خارج از مرزهای ما تغذیه می شوند، آموزش می بینند و مسلح می شوند و (این کار) به قیمت زندگی و خون سربازان ما تمام می شود را بگیریم. این حق ماست تا تروریست ها را هرکجا که باشند خفه کنیم.

وی که این سخنان را در جریان سخنرانی خود در شهر مانیسا ترکیه مطرح می کرد افزود: بسیاری از مکان ها در سوریه و عراق اکنون خانه تروریست ها است. ما باید هرگونه تهدید علیه کشورمان را از همینجا تا لانه های آنها از بین ببریم، نه فقط در درون مرزهای خود. ما نباید برای این کار از کسی اجازه بگیریم.

اردوغان تاکید کرد: عملیات نظامی ما با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و (جنگنده های) اف – 16 ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در ادامه با انتقاد از مواضع آمریکا در حمایت از گروه تروریستی «وای پی جی» افزود: هیچ کشور قانونی نمی تواند نیروهای نظامی خود را با تروریست ها یکجا نگه دارد. برای ما، هرکسی که از تروریست ها طرفداری کند خودش هم تروریست است. این حرف آخر ما به آنهایی است که با الفاظی همچون متحد، شریک استراتژیک و یا روابط متحد با ما بازی می کنند.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم از بین بردن تروریست های حاضر در اطراف مرزهای کشورش افزود: ما تصمیم گرفته ایم تا اطراف مرزهای خود را از تمامی گروه های تروریستی خالی کنیم و اگر مشکلات در سنجار و قندیل نتواند از طریق دولت حاکم بر آن کشور (عراق) حل شود، آنگاه ما خودمان تمامی مکان های (اختفای تروریست ها) را نابود می کنیم.